Frühlingsstart in Oschatz mit Ballettmusik, Schlagern und Operetten

Oschatz

Jetzt wird’s Frühling in Oschatz – zumindest für die Musikfans.

Lesen Sie auch Bläserphilharmonie will wieder in Oschatz spielen

Die Sächsische Bläserphilharmonie spielt am Sonntag, dem 13. März, ab 15 Uhr im Thomas-Müntzer-Haus – im Rahmen der Anrechtsreihe „Klassik-Welten Oschatz“. Das Programm „Spitzentanz und Bläserklang“ bietet eine Auswahl an Ballettmusiken, – von Peter Tschaikowski, Aram Chatschaturjan oder Aaron Copland. Aufgrund der neuesten Corona-Schutzverordnung kann das Konzert unter 3G-Bedingungen stattfinden.

Karten in der Oschatz-Info (Tel. 03435 970242), unter der Tickethotline 0800 2181050 (kostenfrei) und über www.ticketgalerie.de

Eine Schlager-Hitparade wird am 17. März im Thomas-Müntzer-Haus veranstaltet (Beginn: 16 Uhr). Mit dabei: Bernhard Brink, Daniela Alfinito, die Schlagerpiloten, Vincent Gross und der ehemalige Caught in the Act-Sänger Eloy de Jong. Romantik wird bei Chartstürmerin Daniela Alfinito großgeschrieben.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter https://schlagertickets.com, www.thomann-management.de oder www.eventim.de

Lesen Sie auch Große Johann-Strauß-Gala begeistert in Bad Düben

Zum „Zauber der Operette“ wird am 9. April um 15.30 Uhr in das Thomas-Müntzer-Haus eingeladen. Mitglieder des Gala Sinfonie Orchesters Prag präsentieren den Nachmittag zusammen mit bekannten Solisten, dem Johann Strauß Ballett und unterhaltsamer Moderation. Wiener Operetten werden mit farbenprächtigen Kostüme, erstklassigen Stimmen und mitreißenden Melodien aufgeführt, kündigt der Veranstalter an. Zum Repertoire gehören Titel wie der „Kaiser Walzer“, „An der schönen blauen Donau“, oder der „Radetzky-Marsch“.

Karten gibt es in der Oschatz- Information – T: 03435/970-242 und allen www.eventim.de Ticket-System-Vorverkaufsstellen in der Oschatzer Region

Von Frank Hörügel