Collm-Region

Montag ist Mühlentag: Immer am Pfingstmontag erinnert die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) mit dem Aktions- und Thementag an das Handwerk. Zugleich ist es die Gelegenheit für Besucher, die meist unter Denkmalschutz stehenden Mühlen zu erkunden. Neben der historischen Technik sind die Mühlen von kultureller und sozialer Bedeutung.

Auch in der Collm-Region lässt sich diesen Geschichten nachspüren, selbst wenn die Mühlen hier nicht im Verein Mühlenregion Nordsachsen oder einem anderen DGM-Regionalverband organisiert sind. Unter den fast 1000 Mühlen, die deutschlandweit zum 26. Mühlentag öffnen, sind sie daher nicht zu finden, aber am Montag dennoch offen.

Bockwindmühlen Schmannewitz und Zeuckritz geöffnet

Das betrifft die Bockwindmühle in Schmannewitz: Diese wurde 1839 von ihrem damaligen Eigentümer abgetragen und am heutigen Standort südwestlich vom Ortsausgang wieder aufgebaut. Seit 2003 kümmert sich der Schmannewitzer Mühlenverein um ihren Erhalt. Am kommenden Montag öffnet er die Mühle für eine Führung ab 10 Uhr und am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr.

Ebenfalls am Montag geöffnet ist die Bockwindmühle Zeuckritz, die 1865 erbaut und bis 1953 in Betrieb war. Sie befindet sich seit 1994 im Besitz der Gemeinde Bucha, die heute zu Cavertitz zählt. 1996 wurden ihre äußere Bauhülle und die Flügel saniert. Mühlentag-Ausflüglern steht sie am Montag, von 14 bis 17 Uhr offen. Mindestens 20 Minuten sollten Besucher einplanen.

3. Volksliedersingen am Liebschützberg

Am Fuße der Mühle auf dem Liebschützberg veranstaltet die für den Berg tätige Interessengemeinschaft (IG) ab 14 Uhr zum inzwischen dritten Mal das Volksliedersingen. „Bei Kaffee und Kuchen ist außerdem Raum für Austausch und Begegnung sowie die Information über die Arbeit unserer IG“, erklärt Thomas Barth. Die Veranstaltung richte sich ausdrücklich an Familien, denn auf dem Berg würden wieder Pinsel und Farbe bereitstehen, mit denen Kinder die Zaunslatten der Mühlenumzäunung kreativ gestalten könnten. Die Mühle selbst bleibt allerdings geschlossen.

Verschlossen bleibt am Montag auch die Bockwindmühle in Luppa: „Das hat sich vor drei Jahren so herauskristallisiert“, sagt Volkmar Beier vom Heimatverein Luppa, der die Mühle pflegt. „Einzelne Vereinsmitglieder hatten sich dafür ausgesprochen. Sie wollten am Mühlentag selbst andere Mühlen der Region besuchen.“ Die Luppaer Mühle steht nun zwei Wochen später, beim Mühlenfest im Mittelpunkt. Das findet in diesem Jahr am 22. Juni, ab 14 Uhr statt.

Von Manuel Niemann