Fünf Tage über Inzidenz 35 – Nordsachsen verschärft Corona-Regeln

Nordsachsen

Der Landkreis Nordsachsen hat am Montag den fünften Tag in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 überschritten. Daher gelten ab Mittwoch in vielen Bereichen wieder strengere Regeln. Das sehe die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung so vor, die noch bis einschließlich 20. Oktober gilt, erläuterte das nordsächsische Landratsamt.

Hier gilt jetzt die 3-G-Regel

Somit besteht wieder die Pflicht zur Kontakterfassung und zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises nach der sogenannten 3-G-Regel für:

den Zugang zur Innengastronomie

die Teilnahme an Veranstaltungen und Festen in Innenräumen

die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und Prostitution

den Sport im Innenbereich

den Zugang zu Hallenbädern und Saunen aller Art

den Zugang zu Kultur-und Freizeiteinrichtungen im Innenbereich

den Zugang zu Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen im Innenbereich

die Teilnahme an touristischen Bahn- und Busfahrten, auch im Gelegenheits- und Linienverkehr

den Zugang zu Diskotheken, Clubs und Bars im Innenbereich

die Beherbergung, einschließlich der Einrichtungen und Angebote der Kinder-, Jugend- und Familienerholung, bei Anreise

den Zugang zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Integrationskurse, Hochschulen, der Berufsakademie Sachsen, Aus-, Fort- und Weiterbildungs- und Erwachsenen-Bildungseinrichtungen, sowie ähnlichen Einrichtungen, Volkshochschulen, Kunst-, Musik-und Tanzschulen im Innenbereich.

Zweimal wöchentlich Testnachweis

Darüber hinaus sind Beschäftigte und Selbstständige mit direktem Kundenkontakt wieder verpflichtet, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, zweimal wöchentlich einen Testnachweis zu führen, wobei die Tests kostenfrei vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen sind. Weiterhin müssen auch Gerichte und Behörden die Kontakterfassung von Besucherinnen und Besuchern vornehmen.

Einschränkungen bei Großveranstaltungen

Bei Großveranstaltungen im Landkreis Nordsachsen darf nun gemäß der Verordnung

im Innenbereich mit bis zu gleichzeitig 5000 Besucherinnen und Besuchern die zulässige Auslastung maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität betragen (keine Beschränkung der Höchstkapazität nur bei Anwendung der 2-G-Regel)

im Innen- und Außenbereich mit mehr als gleichzeitig 5.000 Besucherinnen und Besuchern die zulässige Auslastung maximal 50 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität, höchstens jedoch 25 000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig, betragen.

Inzidenz liegt nun bei 70,4

Für den Landkreis Nordsachsen hatte das Robert-Koch-Institut am Montag einen Inzidenzwert von 70,4 verzeichnet. Im Freistaat Sachsen (Inzidenz 91,2) liegen derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte über dem Schwellenwert 35.

Lange Zeit hatte Nordsachsen im Freistaat den niedrigsten Inzidenzwert aller Landkreise und kreisfreien Städte. Inzwischen stehen die Stadt Leipzig, der Vogtlandkreis, der Landkreis Zwickau sowie der Landkreis Meißen besser da.

Von LVZ