Für die Abiturienten aus Oschatz beginnen die Ferien – was die jungen Leute vorhaben

Oschatz

Geschafft: Für die Abiturientinnen und Abiturienten des Thomas-Mann-Gymnasiums und des Beruflichen Gymnasiums in Oschatz beginnen heute die letzten Sommerferien.

Die 43 Abiturientinnen und Abiturienten des Beruflichen Schulzentrums bekamen ihre Zeugnisse bereits am Freitag in der Aula der Berufsschule von Schulleiterin Margit Müller überreicht, bevor am Abend mit Eltern und Freunden im E-Werk gefeiert wurde.

Viele Absolventen haben sehr gute Noten

Margit Müller freute sich darüber, dass auffällig viele Absolventen in diesem Jahr auf dem Zeugnis eine Eins vor dem Komma haben. Besonders stolz ist sie darauf, dass drei Abiturientinnen auf ihrem Zeugnis einen Notendurchschnitt von 1,0 stehen haben. Wer sind diese herausragenden Schülerinnen?

Hanna Jentzsch wohnt in Nasenberg (Gemeinde Naundorf) und will sich in den Ferien erst mal vom Abiturstress erholen.

Der letzte Urlaub mit der Familie am Senftenberger See

„Das letzte Mal geht es zusammen mit der Familie in den Urlaub an den Senftenberger See“, sagt die 19-Jährige. Künftig wird sie ihre Familie wohl nicht mehr so oft sehen. Denn nach den Ferien möchte Hanna Jentzsch Wirtschaftsprüfung an der Hochschule in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) studieren. „Nach dem Studium möchte ich als Wirtschaftsprüferin in Leipzig arbeiten“, blickt sie in die Zukunft.

Praktikum im Krankenhaus Riesa im Vorfeld des Studiums

Caroline Hausmann wohnt in Haage (Gemeinde Naundorf). Erholung steht bei der 19-Jährigen in den Sommerferien erst mal nicht auf dem Programm. „In den Ferien mache ich ein Praktikum im Krankenhaus Riesa“, sagt sie. Die praktischen Erfahrungen wird Caroline Hausmann bei ihrem Studium gut gebrauchen können. Sie will Medizin an der Universität in Leipzig studieren.

Urlaub mit dem Freund in Österreich

Laura Lange aus Wermsdorf freut sich in den Sommerferien schon auf den gemeinsamen Urlaub mit ihrem Freund in Österreich. Anschließend möchte die 19-Jährige arbeiten, um sich etwas Geld fürs Studium zu verdienen. „Ich möchte in Leipzig Lehramt studieren“, sagt die Wermsdorferin. Ihr Wunsch ist es, nach dem Studium als Grundschullehrerin zu arbeiten.

Am Thomas-Mann-Gymnasium absolvierten gleich fünf Schülerinnen und Schüler ihr Abitur mit der Bestnote 1,0. Bei der Zeugnisausgabe am Sonnabend im Thomas-Müntzer-Haus wurden diese Absolventen besonders gewürdigt. Es handelt sich um Laura Kahn, Hanjo Weise, Lisa Arlt, Arthur Körner und Clara Johanna Voigtländer. Den Thomas-Mann-Preis erhielt in diesem Jahr mit einem Notendurchschnitt von 1,2 nur eine Schülerin: Emily Haupt kann sich über die Auszeichnung freuen.

Von Frank Hörügel und Christian Kunze