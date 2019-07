Mügeln

Wenn sich die Oberschüler der Goetheschule Ende der Woche in die Sommerferien verabschieden, heißt das nicht, dass dann ab sofort Ruhe am Schulplatz 6 einkehrt. Die Stadt Mügeln möchte in den Ferien mithilfe von Fördergeldern in das Schulhaus investieren.

„Also zufällig ist ja bei uns nichts“, klärte Bauamtsleiterin Karin Uhde den Hauptausschuss bei seiner jüngsten Sitzung darüber auf, warum der geplante Beginn der Sanierungsarbeiten fast genau mit dem Beginn der Ferien zusammentreffe.

Arbeiten sollen weitgehend in den Ferien stattfinden

Aber in der Tat sei es so gewesen, dass die Fördermittel jetzt kamen, also auch geplant und ausgeschrieben werden konnte. Bernd Brink ( SPD), dem dieser ungewollte Zufall aufgefallen war, hakte weiter nach, ob die Schüler beeinträchtigt werden könnten, sollten die Arbeiten länger dauern als die Ferien.

Enrico Naumann vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement konnte das verneinen. Zwar konnte er den Zeitrahmen noch nicht ganz genau benennen, aber geplant sei, in dieser Woche zu beginnen und dann die Sommerferien durchzuarbeiten. Er ergänzte, dass es bei den reinen Außenarbeiten, die geplant seien, aber ohnehin nicht so dringend sei, während der Ferien fertig werden zu müssen.

Zuerst seien Natursteinarbeiten am Sockel ausgeschrieben worden, um diesen nach unten abzudichten, teilte Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) dem Hauptausschutz mit. Der entschied einstimmig, dass die Mügelner Firma Naumann für rund 10.400 Euro den Gebäudesockel verfugen wird.

Arbeiten am Naturstein und frische Fassadenfarbe

Die Natursteinarbeiten an den Fenster- und Türgewänden am Giebel auf der Westseite des Gebäudes übernimmt laut einem weiteren einstimmigen Beschluss die Firma von Steinmetzmeister Johannes Heischmann aus Riesa. Rund 40.400 Euro wird es kosten, um den Sandstein des altehrwürdigen Schulhauses dort auf Vordermann zu bringen.

„Ähnlich wie bei Bahnhof müssen wir verschiedene Dinge auswechseln oder so erneuern, dass sie wieder in Ordnung gehen“, erklärte Ecke den Ausschussmitgliedern.

Die beschlossen danach ohne Gegenstimmen Malerarbeiten an der Fassade und der Außentür an der westlichen Giebelseite. Den entsprechende Auftrag wird die Firma Ausbau Mügeln erhalten. Zu ihm gehört, dass sie dafür Sorge zu tragen hat, dass das dafür nötige Gerüst zu Schulbeginn wieder abgebaut ist. Rund 2700 Euro sind dafür veranschlagt.

Von Manuel Niemann