Für jeden etwas: Gottesdienste und offene Kirchen in Collm-Region

Collm-Region

In der Region wurden jetzt zwei Varianten für den sonntäglichen Kirchgang vorbereitet. Das teilt Christof Jochem, Pfarrer der Kirchgemeinde Oschatzer Land, mit. „Ab diesem Wochenende gibt es die Wahlmöglichkeit zwischen ’Offener Kirche’ und Gottesdienst“, informiert er.

Eine Variante ohne Zugangsvoraussetzung

Die offenen Kirchen könnten ohne Zugangsvoraussetzung besucht werden. Es muss lediglich eine FFP2-Maske getragen werden. Wie in den vergangenen Wochen sind die entsprechenden Kirchen zur persönlichen Andacht geöffnet. Dazu werden Kerzen angezündet und es gibt Musik von der Orgel. Außerdem ist es möglich, im Freien vor der Kirche zu Beginn eine kurze Andacht abzuhalten.

Strengere Regeln für Gottesdienste

Anders sind die aktuellen Regeln für die Gottesdienste: Hier gilt das 3G-Prinzip. Dazu müssen die Daten für die Kontaktnachverfolgung erfasst werden, es sind ebenfalls FFP2-Masken zu tragen und zudem müssen alle Gottesdienstbesucher den 3G-Nachweis vorzeigen, das heißt, einen Impfnachweis, den Genesenennachweis oder einen aktuellen Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.

Gemeinsames Lied zum Schluss

Die Dauer der Gottesdienste richtet sich nach dem verbindlichen landeskirchlichen Orientierungsplan und ist auf 45 Minuten begrenzt. Zum Schluss des Gottesdienstes wird ein Lied gesungen, kündigt Jochem an.

Auftakt in Naundorf

Schon am Sonnabend wird um 17 Uhr nach Naundorf zur offenen Kirche eingeladen. Am Sonntag sind offene Kirchen um 9 Uhr in Limbach, Dahlen, Collm und Zaußwitz sowie um 10.30 Uhr in Wermsdorf, Bucha und Mügeln.

Verabschiedung von Gemeindepädagogin

Zu Gottesdiensten wird jeweils ab 9 Uhr nach Kiebitz und Merkwitz, 10.30 Uhr nach Altoschatz, Ablaß und Borna eingeladen. In Laas ist am Sonntag um 14 Uhr Gottesdienst. Dabei wird die langjährige Gemeindepädagogin Heidrun Schneider in den Ruhestand verabschiedet.

