Für neuen Netto in Dahlen muss jetzt ein Bebauungsplan her

Dahlen

„Für uns als Stadt steht es außer Frage, dass an der alten Löwen-Brauerei ein neuer Netto-Markt entstehen kann, aber die Riesenbürokratie erschwert den Lauf der Dinge. Diese Investition würde unsere Innenstadt aufwerten. Wir sind mit dem Investor, der an seinem Vorhaben festhält, in Kontakt und alle Unterlagen hinsichtlich des Denkmalschutzes sind eingereicht“, so hatte es Dahlens Bürgermeister Matthias Löwe zu Jahresbeginn im OAZ-Interview formuliert. Bei der vergangenen Sitzung des Stadtrates gab er ein Update zum aktuellen Stand der Dinge.

Kein vereinfachtes Verfahren

„Die Genehmigungsbehörde konnte dem vereinfachten Verfahren zur Baugenehmigung nicht folgen“, informierte Matthias Löwe die Abgeordneten. Auf gut Deutsch bedeutet dies, dass jetzt ein zeitlich und planerisch aufwendigeres Verfahren gewählt werden muss. „Ich habe danach mit dem Investor gesprochen. Er hält trotz dieser Entwicklung an dem Projekt und dem Standort fest“, so Löwe. Zur Realisierung des Baus wird nun ein vorhabenbezogener Bebauungsplan angestrebt. Derzeit wird mit den beteiligten Behörden abgestimmt, wie dies praktisch umgesetzt wird. „Wir werden als Stadt Dahlen diese Entwicklung aktiv unterstützen, da für uns der Standort aus städtebaulicher Sicht wichtig ist“, meint der Bürgermeister. Er zeigte sich überzeugt, dass es gelingen wird, das Projekt umzusetzen. „Allerdings wird es jetzt etwas aufwendiger“, so Löwe.

Ersatz für den jetzigen Markt

Die alte Löwen-Brauerei an der Bahnhofstraße ist bereits seit vielen Jahren ein Schandfleck im Dahlener Ortsbild. Lange passierte auf dem Gelände nichts und die Gebäude verfielen. Vor drei Jahren kam erst wieder Bewegung in die Sache, als Grundstück und Gebäude versteigert wurden und sich ein neuer Eigentümer fand.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der spekulierte schon Anfang des vergangenen Jahres damit, dass die Netto-Umsiedlung in Dahlen schnell erfolgen könnte. Jetzt wird es wohl etwas länger dauern, als geplant. Der neue Netto soll als Ersatz für den jetzigen kleineren Markt gebaut werden.

Von Hagen Rösner