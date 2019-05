Ganzig

Drei tolle Tage lang feierten die Ganziger und ihre Gäste am vergangenen Wochenende beim Kinder- und Sportfest ihr 777 Jahre junges Dorf. Der Freude konnte auch die 3:4-Niederlage im Alt-Herren-Duell der Fußballer gegen Mannschatz keinen andauernden Abbruch tun.

Sportlich ging es am Sonnabend, nach dem Mittag mit einem Turnier der Freizeitfußballer und der Beach-Volleyballer weiter. Auf dem Rasen kämpften neun Mannschaften um Tore und Punkte. Am Ende hatte das Team „Leider geil“ die Nase vorn. Auf den Rängen folgen „Hans im Glück“ und die Bier-Stiere.

Während des Beachvolleyball-Turnieres, an dem sieben Mannschaften teilnahmen, wurde der Modus geändert und von zwei Sätzen zu je 15 auf 10 Punkte verkürzt. Dennoch standen die Männer des SV Borna erst gegen 18 Uhr als Sieger fest.

Gerade rechtzeitig, damit man die Tanzveranstaltung im Festzelt nicht verpasste und vor allem nicht die Programmeinlagen der Ganziger Sportfreunde. Nicht jeder freute sich darüber, dass die Musik schon gegen 3 Uhr aus ging, aber schließlich gab es ja noch den Frühschoppen am Sonntag, zu dem die Original Jahnataler den Festbesuchern die Müdigkeit aus dem Gesichtern bliesen.

Zeitgleich stellten beim Bambini-Turnier die jüngsten Fußballer ihr Talent unter Beweis. Am erfolgreichsten waren dabei die Kicker des FSV Oschatz. Sie setzen sich im Feld der fünf Mannschaften vor der SG Canitz durch.

Abseits dieser Hauptsportarten war am Sonnabend der Andrang am Bungeee-Trampolin durch. Manch einer mag bedauert haben, dass dort das Gewicht der Nutzer auf 80 Kilogramm begrenzt war.

Mitorganisator Sebastian Sommer zeigte sich insbesondere vom Besucherandrang bei der Tanzveranstaltung am Sonnabend positiv überrascht. Da sei man nicht böse darüber gewesen, dass der Sonntag am Morgen etwas gemächlicher losging. Das Wahllokal im Dorfgemeinschaftshaus gleich neben dem Festplatz war nicht stärker frequentiert als in anderen (Wahl-)Jahren. Aber mit 68,7 Prozent war die Wahlbeteiligung in diesem Stimmbezirk ganz in Ordnung.

Von Axel Kaminski