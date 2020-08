Futtermittelsituation in Nordsachsen derzeit angespannt

Nordsachsen

Schon seit einiger Zeit ist die Getreideernte abgeschlossen. Für die Landwirte gibt es dennoch viel zu tun. Zudem beschäftigen die Themen Trockenheit und Futtermittel-Knappheit die Bauern. Die LVZ sprach darüber mit Christine Richter, Geschäftsführerin der Regionalbauernverbände Delitzsch/ Torgau.

Wie groß ist das Problem Trockenheit auf den nordsächsischen Feldern von Delitzsch bis Mügeln?

Anzeige

Wie bekannt, ist Nordsachsen ein stark betroffener Landkreis mit sehr niedrigen Niederschlägen, besonders in den vergangenen drei Jahren. Darüber informiert auch der Dürremonitor des Helmholzinstituts Leipzig. Die Böden sind in der Region in den tieferen Schichten ausgetrocknet. Natürlich gibt es im Landkreis dann auch noch territoriale Unterschiede. Die sandigen, leichten Böden speichern kein Wasser und somit wachsen auf diesen Böden bei fehlenden Niederschlägen die Feldfrüchte beziehungsweise das Grünland spärlich. Aber auch Pflanzen auf guten Standorten benötigen zum Wachstum Wasser.

Weitere LVZ+ Artikel

Was hat der Regen der vergangenen Tage bewirkt?

Ja, es gab in den vergangenen Tagen immer mal einen Gewitterschauer. Aber auch diese waren territorial sehr unterschiedlich im Landkreis verteilt. Oschatz und Torgau waren diesmal begünstigt. Diese Niederschläge haben die angespannte Trockenheitssituation in der Oberfläche auf den Feldern etwas entschärft. Er war natürlich für die Neuansaat Raps und für Grünland, Mais und Rüben wichtig.

Wie steht es um die Futtermittel?

Die Futtermittelsituation ist derzeit angespannt. Wir sind nun im dritten Jahr mit einer schlechten Futterversorgung. Die Reserven in den Betrieben sind aufgebraucht. Der erste Schnitt auf Grünland war noch zufriedenstellend, aber der zweite Schnitt war schon schlecht. Der dritte und vierte Schnitt stehen in Frage, da muss man schauen ob der Regen was gebracht hat, aber es sind ja für das Wochenende schon wieder hohe Temperaturen angesagt. Auch der Mais leidet unter der Trockenheit.

Welche Auswirkungen könnte die Trockenheit auf die Landwirtschaft haben?

Die Auswirkungen sind ja schon für viele Betriebe spürbar. Niedrige Erträge – niedrige Preise. Futterzukäufe – Transportkosten für Beschaffung von Futter steigen. Ungenügende Futterqualität durch Trockenheit – Nachlass der Leistungen der Tiere in der Tierproduktion.

Wie wird darauf reagiert?

Die Landwirte reagieren schon auf diese Veränderungen mit Umstellungen der Fruchtfolgen, Vielfältigkeit im Anbau, der Auswahl von Sorten, die mit der Trockenheit besser zurecht kommen, und dem Anbau von alten Sorten wie Emmer, Dinkel und so weiter.

Was passiert aktuell auf den Feldern?

Die Stoppelbearbeitung und natürlich die Aussaat von Raps. Für diese Arbeiten war der Regen gut und es wäre schön, wenn noch etwas mehr Regen fallen würde. Außerdem beginnt die Ernte von Silomais.

Von Frank Pfütze