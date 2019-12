Gaben von Nikolaus, Christkind und Co.

Region

Weihnachtsmann, Christkind, Väterchen Frost, Nikolaus – die Liste der Beschenker zum Fest ist lang.Den Weihnachtsmann mit rotem Mantel und Rauschebart gab es zwar schon vor den 1930er Jahren in dieser Darstellung. Jedoch zementierte der Coca-Cola-Konzert jenes Bild damals im kollektiven Gedächtnis Festtagsfreunden jeden Alters.

Der Nikolaus ist in weiß gehüllt und hat statt der Rute einen Bischofsstab dabei. Ob der beim Bestrafen böser Buben bessere Dienste leistet als die Rute, ist nicht überliefert. Väterchen Frost hat weder Rute noch Stab, sondern ein Zepter, mit dem er alles in Eis verwandelt. Liebhaber weißer Weihnacht wünschen sich angesichts aktueller Temperaturen nichts sehnlicher als einen Besuch des kalten Kerls – auf das auch hier endlich Winter werde.

Katholiken schwören auf das Christkind als Gabengeber. Sein Ursprung ist wahlweise ein Engel oder das Jesus-Baby. Besungen wird es in „Stille Nacht“ als „holder Knabe im lockigen Haar“ – ich assoziiere bei diesen Worten eher Thomas Gottschalk. Ein Bekannter erklärte mir, der Begriff „Christkind“ ließe ihn an einen geburtsfeuchten Säugling denken, der Heiligabend auf Hausfluren Pakete verteilt. Das ist noch verstörender als der DHL-Bote und würde so manche Frau noch gellender schreien lassen als der Besuch des Zalando-Mannes.

Von Christian Kunze