Oschatz

Eine Woche vor der Wahl haben Parteien und Wählervereinigungen den letzten freien Platz an Laternen okkupiert, um Plakate anzubringen. Die prominent platzierten Pappschilder zwingen zu Prägnanz, Verknappung und Zuspitzung. Gar nicht so einfach, aber machbar.

Markante Forderungen

Die Grünen lassen da eines ihrer Kernziele vermissen. Auf engstem Raum eingepferchte Vierbeiner sind ihnen zuwider. Dabei wäre der Slogan so simpel: „Gegen Massentierhaltung: Grün wählen – und einfach mal die Sau rauslassen!“ Angesichts der verregneten Blechnacht am vergangenen Sonnabend könnten sie auch fordern, die gesamte Innenstadt zu überdachen. Dann wird immer im Trocknen gefeiert. Auf dem Dach bieten sich Solarpaneele an – da nützt der Regenschutz auch bei stundenlangem Sonnenschein etwas, getreu dem Motto: „Klug gemacht – Oschatz überdacht!“

Im sozialen Netzwerk Facebook lädt FDP-Neuling Thomas Grundmann Bilder seiner Wahlplakate unmittelbar neben einer Pferdekoppel hoch. Ist er wirklich ein toller Hengst oder erzählt er uns einen vom Pferd? Das entscheidet zum Glück jeder Wähler selbst beim Urnengang.

Ermäßigung bei Erleichterung

Uneins sind sich CDU und Die Linke bei den Prioritäten für ihre Wähler. Während die Schwarzen Geld in eine öffentliche Toilette investieren wollen, fordern die Roten Entlastung bei Kita-Beiträgen. Jedoch fiel jetzt die Entscheidung zugunsten des Klos und zulasten der Kinder. Spätestens nach der Wahl, wenn mit einem deutlich bunteren Parteienspektrum zu rechnen ist, sollten beide Seiten zu mehr Kompromissen bereit sein.

Im aktuellen Beispiel sähe das so aus: Der erste gemeinsame Antrag von CDU und Linkspartei nach der Wahl sieht vor, dass alle Familien, die das sanierte Klosett im Rathaus benutzen, pro Toilettengang 50 Cent Ermäßigung auf den zu zahlenden Kita-Beitrag erhalten. Das sollte auch dafür sorgen, dass bald wieder mehr kleine Hosenscheißer geboren werden.

Von Christian Kunze