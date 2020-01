Ganziger Grillen für den guten Zweck

Ganzig

Nach drei Auflagen des „Busi-Grillens“ hätte damit Schluss sein können. Die Busi, also die Bushaltestelle aus dem Ort ist saniert. In der vergangenen Woche war noch der Fußweg erneuert worden. Damit ist das 1966 errichtete massive Häuschen wieder rundherum chic.

Doch die Idee, zum jahreanfang an dieser Stelle zu feiern, scheint vielen Ganzigern zu gefallen. Man trifft hier eventuell jene, denen man noch nicht das Beste fürs neue Jahr wünschen konnte. Und eine Idee für einen guten Zweck, in den man den Erlös des Festes investieren kann, gibt es auch schon. „Wir wollen als Verein 6000 Euro für einen neuen Spielplatz beisteuern“, erklärt Sebastian Sommer vom Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz. Die Gemeinde Liebschützberg will für den Bau aus dem europäische Programm für ländliche Regionen Fördermittel beantragen, so dass man im günstigsten Fall 24000 Euro zur Verfügung hat. Die Spielgeräte sollen im alten Park, also zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Sportplatz aufgestellt werden.

Bratwurst oder Flammlachs

Für diesen guten Zweck kann man Glühwein trinken und Bratwurst essen, falls man nach den Weihnachtsmärkten schon wieder Appetit darauf hat. Oder man gibt stattdessen Flammlachs oder warmen Cocktails den Vorzug. Heißgetränke aller Art gingen am Sonnabend umso besser, je kühler der Abend wurde. Eiskaltes Bier musste niemand trinken, der das nicht ausdrücklich wollte, den die Käste wurden in der Haltestelle gelagert. Dort war nicht wegen ihnen geheizt, sondern wegen der Helfer, die dort mixten und verkauften.

Zur Galerie Dreimal wurde an der „Busi“ für deren Sanierung gefeiert. Und weil es so eine schöne Tradition zum Jahresanfang geworden ist, geht es weiter. Diesmal fließen die Erlöse in den neuen Spielplatz.

Von Axel Kaminski