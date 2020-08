Ganzig

Als sich im März die Veranstaltungsabsagen häuften, hatte der Heimatverein Ganzig-Kleinragewitz seine erste Freiluftveranstaltung des Jahres schon gefeiert. Aber niemand ahnte, wie lange nach dem Busi-Grillen am 11. Januar Stillstand herrschen würde.

Nun nimmt der Verein seinen nächsten Veranstaltungshöhepunkt ins Visier. Beim Kürbisfest am 12. und 13. September wird einiges anders sein als bei den vergangenen neun Auflagen.

Da wäre der Veranstaltungsort. Das ist diesmal der Sportplatz. Er sei leichter abzugrenzen als der sonst genutzte Dorfplatz. Das sei dem Verein als Veranstalter dringend nahegelegt worden.

Abendschoppen statt Tanz

Keine Chance gab die Behörde einer Tanzveranstaltung. „Es gibt am Sonnabend einen Abendschoppen, bei dem Musik läuft, aber nicht zum Tanzen animiert wird“, erläutert Sebastian Sommer vom Heimatverein. Um keine schwer umsetzbare Auflagen zu riskieren, werde es beim 10. Ganziger Kürbisfest keine Kürbissuppe geben – und kein Essen aus der Gulaschkanone.

Die Wettbewerbe um größten und schönsten Kürbis sowie um die längste Zucchini finden aber in gewohnter Weise statt. „Das Programm ist eine Mischung aus dem ausgefallenen Kinder- und Sportfest sowie Bekanntem aus dem Kürbisfest“, erklärt Sebastian Sommer. So beginnen am Sonnabend, 13 Uhr das Volleyball- und das Fußballturnier. Das Nachmittagsprogramm eröffnet 15 Uhr Clown Lulu, bevor Kürbiswettbewerb und Gummistiefel-Weitwurf beginnen. Gegen 19 Uhr, vor dem Abendschoppen, wird der Maibaum eingeholt. Am Sonntag stehen Fußball-Turnier, Frühschoppen und Bingo auf dem Plan.

