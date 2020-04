Gartenarbeit statt Gottesdienst im Oschatzer Land

Oschatz/Collm-Region

Kirchen sind geschlossen, Gottesdienste finden nicht statt – das Osterfest wird für Christen und Ehrenamtliche die dort wirken, anders als üblich.. Doch was tun sie stattdessen?

Für die Kantorin des Kirchspiels Liebschützberg, Katja Scholz, zeigt sich anhand des Osterfestes deutlich, wie die Corona-Auflagen alles verändern können. „Im Scherz sage ich immer, Ostern hat nur deshalb so viele Feiertage, damit in allen Kirchen unseres Bereichs auch zeitversetzt Gottesdienste stattfinden können – dieses Jahr ist das aber ganz anders“, so die Schönnewitzerin. Neben den Gottesdiensten sind auch die Proben des Kirchenchores und anderer Ensembles abgesagt, die sie leitet, unter anderem der Oschatzer Lehrerchor.

Kein Dienst im Kirchturm

„Da die Konfirmationen bisher nur verschoben und nicht gänzlich abgesagt sind, proben wir dennoch– natürlich maximal zu zweit und in gebotenem Abstand“, erklärt sie. Freie Zeit nutzt Scholz indes für die Familie und den eigenen großen Garten zu Hause. „Hier kann man sich jetzt richtig entfalten“, freut sie sich.

Kirchenmusikproben für geschobene Konfirmationen – hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr in Borna – finden unter Berücksichtigung der Allgemeinverfügung statt. Quelle: Andreas Goerl

Die Oschatzerin Karin Steding ist Mitglied des ehrenamtlichen Türmerteams des Vereins Rettet St. Aegidien. Ursprünglich wollte sie mit zwei weiteren Mitstreitern am Ostersonnabendnachmittag die ersten Gäste der Saison in der Türmerwohnung begrüßen und ihnen Wissenswertes zur Historie zum Besten geben. Daraus wird nun nichts. Steding, mit 79 Jahren zur Risikogruppe gehörend, telefoniert mit ihren Angehörigen und Bekannten, statt sie zu besuchen. Sie kauft auf dem Wochenmarkt fast vor ihrer Haustür ein, fährt, wenn möglich täglich, mit dem Rad und sieht auf dem Friedhof nach dem rechten.

Seniorin rät zu Optimismus

„Aus jeder Krise geht immer auch etwas gutes hervor“, meint sie und plädiert trotz der Einschränkungen für Optimismus und Gelassenheit in den nächsten Tagen. Angst vor Einsamkeit hat sie nicht. Denn der tägliche Plausch mit der Nachbarin, in Corona-Zeiten wichtiger denn je, von einer Hofseite zu anderen, fällt nicht unter die Beschränkungen.

Wie es mit der Nutzung und dem Besuch der Türmerwohnung ab welchem Zeitpunkt weiter geht, ist jetzt noch nicht abzusehen. „Sicherlich werden die jetzigen Beschränkungen nur schrittweise aufgehoben werden. Ich habe die Hoffnung, dass mit dem 20. April diese Beschränkungen wieder etwas zurückgenommen werden“, so der Vorsitzende des Vereins, Hans-Günter Sirrenberg.

Von Christian Kunze