Oschatz

1919 wurde die Kleingartenanlage Waagenfabrik Oschatz als „Gartengenossenschaft Kopp & Haberland“ auf einem Feld, das der gleichnamigen Firma gehörte, gegründet und von ihr gepachtet. Beschäftigte der Firma sollten sich nach der Hungersnot, die dem Ersten Weltkrieg folgte, selbst etwas zu ihrer Versorgung anbauen können.

Jetzt, 100 Jahre später, ist die Anlage ein kleines Erholungsparadies für die 78 Mitglieder und die älteste Kleingartenanlage von Oschatz. Nur die Reinhard’schen Gärten wurden früher, 1904, gegründet. ISie gibt es nicht mehr als eigene Sparte, denn sie wurden der Kleingartensparte Nord angeschlossen.

Garten- und Kinderfest zum 100-jährigen Bestehen

Am Sonnabend haben alle „Waagenfabrikler“ mit Gästen, dazu gehörte der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, das 100-jährige Bestehen mit einem Garten- und Kinderfest begangen. Eigentlich glich das Fest eher einem Familienfest. Denn die familiäre Atmosphäre in der Sparte, so Vereinsvorsitzender Horst Zieger, ist ihr bedeutendstes Markenzeichen. Gemeinsam wurden zum Beispiel die 107 Gärten für das Jubiläum geschmückt und heraus geputzt. Gemeinsam wurde das Programm für Jung und Alt gestaltet. Gemeinsam haben zudem Frauen aus der Sparte sozusagen den Festtagskaffeetisch mit selbst gebackenem Kuchen gedeckt.

Auszeichnungen für verdienstvolle Mitglieder

In gemütlicher Runde wurde ebenso Rückschau gehalten. Anlass für den Vorstand, Barbara Leuteritz, Hans-Joachim Berger und Gerhard Kerl für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der Gartensparte zu ehren. Auch die Sparte selbst erfuhr eine besondere Ehrung. Matthias Eberlein vom Vorstand des Regionalverbandes der Kleingärtner Torgau/ Oschatz kam vorbei. Er würdigte das Engagement der 78 Mitglieder und übergab das Ehrenband des Kleingartenverbandes an Vorstand Horst Zieger. Ausgiebig wurde anschließend gemeinsam gefeiert, getanzt.

Von Bärbel Schumann