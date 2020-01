Mügeln

Bei Arbeiten zum Breitbandausbau ist am Dienstagmorgen in Mügeln eine Gasleitung beschädigt worden. Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert und die Unfallstelle zur Sicherheit weiträumig gesichert. Dadurch kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen, denn die Staatsstraße S 31 zwischen dem Abzweig Stadtbad und Poppitz wurde voll gesperrt. Die Arbeiten zur Beseitigung des Lecks sowie die Sperrung dauern noch an.

Von Axel Kaminski