Treptitz

Wer 60 wird, kann sich das schon einmal leisten: ein Fest auf zwei Plätzen. Die Treptitzer Feuerwehr feierte am Sonnabend am Gerätehaus und im daneben aufgebauten Festzelt. Am Sonntag, für den Gemeindefeuerwehrausscheid, zog sie mit ihren Gästen auf den Platz am Ortsausgang in Richtung Olganitz um.

Begonnen hatte die Jubiläumsfeier mit einer Festsitzung am Freitagabend im Gerätehaus. Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Kupfer hatte dabei den Zusammenhalt im Dorf gewürdigt. Christiane Gürth, parteilose Bürgermeisterin der Gemeinde Cavertitz, hob die Freiwilligkeit des Engagements in der Feuerwehr hervor. Hier würden nun schon seit 60 Jahren in der Freizeit nicht nur Brände bekämpft, sondern ebenso die theoretischen Grundlagen erlernt und Fertigkeiten geprobt, um im Ernstfall helfen zu können. Sie wünschte, dass das Helfenwollen und Helfenkönnen auch in Zukunft in der Feuerwehr Treptitz lebendig bleiben möge.

Zur Galerie Ein abwechslungsreiches Programm bot die Freiwillige Feuerwehr Treptitz zu ihrem Jubiläum. Zum Kindertag gab es nicht nur junge Mitwirkende, sondern auch junge Sieger.

Die Treptitzer Wehr stellt jedes Jahr bei verschiedenen Anlässen unter Beweis, welch wichtige Rolle sie für das Leben im Ort spielt. Am vergangenen Wochenende stand sie selbst im Mittelpunkt und gestaltete ein Programm, das nicht nur Feuerwehr-Fans Interessantes bot. Dazu hatten sich die Kameraden Verstärkung aus der Kita Cavertitz geholt: Sie führte am Nachmittag ein Programm auf. Bereits kurz nach dem Mittag bastelten Erzieherinnen mit den Kindern und schminkten sie fantasievoll.

Nachwuchs zeigt sein Können

Am Kindertag zeigten außerdem Nachwuchs-Feuerwehrleute aus Dahlen, was sie schon gelernt haben und brachten einen Brand in der Ortsmitte schnell unter Kontrolle. Eine echte Überraschung zum Kindertag gab es beim Bierkastenklettern. Schon die Resonanz auf dieses Angebot übertraf mit 20 Teilnehmern deutlich die Erwartungen. Sieger wurde der Jüngste, der sich traute. Dabei erhielt Richard Menzel keinen Kindertagsbonus, sondern stand reell auf 22 Bierkästen. Das konnte ihm niemand nachmachen, auch wenn noch so lange geklettert wurde, dass die Wehr noch für zusätzliches Licht sorgen musste.

Gastgeber auf Silberrang

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Gemeindefeuerwehrausscheides. Dabei belegten die Gastgeber mit 50,49 Sekunden Rang Zwei hinter Cavertitz mit 44,99 s und vor der Buchaer Wehr mit 53,66 s. Die zweite Hälfte des Feldes wurde von Klingenhain-Schirmenitz-Außig (55,37 s) angeführt. Die rote Laterne für den letzten Platz ging an die Vorjahressieger aus Olganitz, die mit einem Problem beim Kuppeln zu kämpfen hatten.

Zielsicherheit bei Spaßwettbewerb

Beim Spaßwettbewerb im Anschluss musste ein mit Wasser gefüllter Schlauch über einen Hindernisparcours bugsiert werden. An dessen Ende standen Bierkästen mit leeren Flaschen. Gesucht wurde die Wehr, die innerhalb von drei Minuten die meisten Flaschen mit dem Wasser aus dem Schlauch füllen konnte. Sieger wurden dabei die Kameraden aus Zeuckritz, die beim Löschangriff den vorletzten Platz belegt hatten. Olganitz belegte Platz Zwei. Die Sieger des Löschangriffs wurden hier nur Sechste.

Von Axel Kaminski