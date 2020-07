Schönnewitz

Das „ Zwergenstübchen“ soll im Sommer eine neue Wärmeversorgung erhalten. Die Ende 2019 in Betrieb gegangene und in mehreren Containern untergebrachte Einrichtung für zwei Krippengruppen wird derzeit über ein Hotmobil mit Wärme und Warmwasser versorgt. Der Mietvertrag für dieses mobile Gasheizwerk läuft , so erläuterte es Bürgermeister David Schmidt (parteilos) kürzlich im Technischen Ausschuss, im Herbst aus. Ein Anschluss an das bestehende Netz der Grundschule sei nicht möglich. Deshalb werde für das „ Zwergenstübchen“ im Zeitraum Juli, August ein separater Gasanschluss installiert. „Diese Investition rechnet sich nach zehn bis zwölf Monaten“, betonte der Bürgermeister.

Der Aufbau des „ Zwergenstübchen“ war eine Reaktion der Gemeinde auf den Babyboom 2018. Damals wurden hier 34 Geburten registriert (2017: 19). Die Gemeinde hat mit dem Vermieter der Container einen Vertrag über eine zweijährige Nutzung abgeschlossen, mit einer Option, die Betriebszeit auf fünf Jahre zu verlängern.

Von Axel Kaminski