Wer bei den Bahnfans zwischen Oschatz und Mügeln groß rauskommen will, muss sich auf der Rampe zeigen. Da Gastfahrzeuge nur über die Straße ins 750mm-Netz der Döllnitzbahn anreisen können, beginnt ihr Auftritt in Mügeln an der Rampe, an der die Schwerlasttransporte ihre wertvolle Fracht abliefern. So auch am Montag (mit Video).