Oschatz

Unbekannte Täter haben in Oschatz am Neumarkt das Dienstgebäude der Stadtverwaltung beschmiert. Das hatten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit am Dienstag gegen 23.30 Uhr festgestellt, informierte die Pressestelle am Mittwoch.

Große Schmiererei an der Fassade

Die Polizisten bemerkten, dass an der rückwärtigen Fassade mittels schwarzer Farbe die Buchstaben und Zahlen „SS 88 ACAB“ geschmiert waren – auf einer Fläche von etwa einem halben Meter mal vier Metern. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst noch nicht fest. Maßnahmen zur Beseitigung wurden eingeleitet.

Hinweise von Zeugen gesucht

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Straße 2 in Oschatz, Telefon 03435 650100 zu melden.

Von lvz