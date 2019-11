Gedenktafel erinnert an Zugunglück

Schrebitz/Mügeln

Annegret Kretzschmar ist an diesem Tag gerührt und zugleich erfreut. Mit ihrem Mann kam die Ostrauerin nach Schrebitz, um bei der Einweihung des Denkmals zur Erinnerung an das größte Eisenbahnunglück in der Geschichte der Sächsischen Schmalspurbahn dabei zu sein.

Zug verunglückte 1919 auf der Fahrt von Mügeln nach Döbeln

Am 18. November 1919 um 12.25 Uhr entgleiste in Schrebitz ein Zug mit Personen- und Güterwagen, der sich auf der Fahrt von Mügeln nach Döbeln befand. Bereits in der Station Töllschütz angekommen, sollte dort ein Güterzug aus Döbeln auf dem Parallelgleis einfahren. Wahrscheinlich durch eine nicht gestellte Weiche fuhr er an dem Wintertag auf dem Gleis des Personenzuges ein, rammte diesen. Dadurch wurde der Zug in die Richtung, aus der er kam, geschoben und nahm Fahrt auf. Heizer und Lokführer verließen die Lok während der Fahrt, der Zug fuhr ohne Steuerung weiter. An der Brücke in Schrebitz entgleiste er. Dabei starben fünf Menschen und 25 wurden verletzt. Das Ereignis ging als schwerstes Zugunglück in die Geschichte der Sächsischen Schmalspurbahnen ein.

Hinterbliebene sind froh, dass es das Denkmal gibt

Unter den Toten war auch Annegret Kretzschmars Opa Fürchtegott Paul Willner. „Mein Opa, der sonst bei der Bahn im Lager arbeitete, war privat in Mügeln. Er wollte für seine sechs Kinder Hausschuhe kaufen. Seine Frau war mit meinem Vater damals schwanger. Er hat so seinen Vater nicht kennengelernt“, berichtet die Ostrauerin. Mitgebracht hat sie das Familienstammbuch und viele Zeitungsausschnitte. „Ich freue mich, dass mit der Gedenktafel an das Zugunglück erinnert wird.“

Heimatvereine hatten die Idee

Die Idee, ein Denkmal der Erinnerung aufzustellen, hatten die Heimatvereine Schrebitz und Mügeln. Beim Förderverein „Wilder Robert“ und der Döllnitzbahn fand das Vorhaben Zuspruch. Gemeinsam wurden Gelder für das 2500 Euro teure Denkmal, dessen Entwurf vom Mügelner Grafiker Matthias Dittmann stammt, gesammelt. Inzwischen kamen so viele Euros zusammen, dass sogar etwas Geld für die Gestaltung eines Grabes eines russischen Soldaten auf dem Schrebitzer Friedhof, der unter den Opfern war, übrig ist. Der Russe arbeitete während seiner Kriegsgefangenschaft auf einem Gut in Zävertitz. Am Unglückstag wurde er entlassen und befand sich auf der Heimreise. Bei Recherchen zu dem damaligen Unglück hatten die Heimatvereine heraus gefunden, dass er auf dem Schrebitzer Friedhof die letzte Ruhe fand. All das war Anlass für den Vizekonsul der Russischen Förderation in Leipzig, Ilja Matveev, nach Schrebitz zu kommen, um Blumen gemeinsam mit Vertretern der Heimatvereine, des Fördervereins und Vertretern der Kommune am Denkmal zur Ehrung der Opfer niederzulegen. Über 70 Einwohner von Schrebitz, Mitglieder der Vereine sowie Interessierte Bürger, darunter Nachkommen von Opfern, weilten dem bei.

Im Anschluss vermittelte Jan Seelig, Mitglied im Mügelner Heimatverein und im Förderverein „Wilder Robert“, in der „Kulturschule“ in einem Vortrag Wissenswertes zum Eisenbahnunglück und der Bedeutung der Schmalspurbahn.

Von Bärbel Schumann