Gedenktafel für Schrebitzer Zugunglück wird am Sonnabend enthüllt

Schrebitz/Mügeln

„Der Generalkonsul der Russischen Föderation hat nicht zugesagt“, informierte Andreas Lobe, Vorsitzender des Mügelner Heimatvereins „Mogelin“ seine Mitstreiter am Mittwochabend. Jedoch ohne großen Verdruss, denn er konnte sogleich ein Aber hinzufügen: „Aber es kommt der Vize-Konsul!“

Daneben werden zu der Einweihung der Gedenktafel, die zukünftig an das Zugunglück in Schrebitz vor 100 Jahren erinnern soll, die Bürgermeister von Ostrau und Mügeln sowie vermutlich auch Vertreter aus Döbeln erwartet.

Gedenkfeier erinnert an Opfer

Nach der Begrüßung durch den örtlichen Bürgermeister werde der Döllnitzbahn-Geschäftsführer Ingo Neidhardt sprechen, weil der Ort auch in die Sächsische Dampfbahn-Route aufgenommen werden soll und er auch diese vertritt.

„Dann wird ein Blumengebinde niedergelegt und es geht wieder vor zur Kulturschule.“ Dort übernimmt Jan Seelig vom Verein dann mit einem Vortrag zum Hergang des Zugunglücks, das sich genau genommen erst am Montag jährt.

Für das Zugunglück bei Schrebitz im November 1919 soll eine Erinnerungstafel aufgestellt werden. Quelle: Heimatverein Mogelin

Fünf Tote und 17 Schwerverletzte vor 100 Jahren

Vor 100 Jahren rammte ein Güterzug aus Richtung Döbeln kommend einen Personenzug auf einer Gefällestrecke und ließ ihn entgleisen. Fünf Menschen starben, 17 Schwer- und acht Leichtverletzte waren zu beklagen. Unter den Opfern war auch ein russischer Kriegsgefangener, der auf dem Weg in seine Heimat war.

Bekannt war bislang nur, dass er auf dem Schrebitzer Friedhof beigesetzt wurde. „In der Zwischenzeit ist auch seine Grabstelle gefunden worden“, unterrichtete Andreas Lobe am Mittwoch die restlichen Vereinsmitglieder. Diese Grabstelle soll – vielleicht auch mit Hilfe des Russischen Konsulats – wieder hergerichtet werden.

Am Unglücksort wird zukünftig gedacht

Genau an jener Stelle, an der der entgleiste Zug in Schrebitz damals von der Eisenbahnbrücke stürzte, soll hingegen eine Gedenktafel an das Unglück erinnern. Dazu haben die Heimatvereine von Schrebitz und Mügeln sowie der Förderverein der Schmalspurbahn „Wilder Robert“ sich stark gemacht und Spenden gesammelt.

Gezeigt wurde die so finanzierte Tafel aus Stahl bislang nicht. Vorab verrieten die Vereine, dass sie ein Erinnerungstext sowie ein Foto vom Unglück ziere. Am Sonnabend soll sie nun feierlich enthüllt werden.

Gedenkveranstaltung am Sonnabend ab 13.30 Uhr

Dafür wird sich um 13.30 Uhr an der Kulturschule in Schrebitz getroffen. Von dort aus geht es gemeinschaftlich zum Aufstellungsort – dem damaligen Unfallort. Im Anschluss folgt dann der Vortrag von Seelig in der Kulturschule.

Weil es sich so ergeben habe, dass viele geladene Gäste nicht zugesagt haben, werden die restlichen Plätze Besuchern frei stehen, so Lobe.

Von Manuel Niemann