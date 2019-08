Wermsdorf

In den Talsperren Horstsee und Döllnitzsee haben sich in den vergangenen Tagen Blaualgen massiv vermehrt. Die Landestalsperrenverwaltung weist auf die Gefahren hin.

„Sommertemperaturen führen zu vermehrtem Algenwachstum. In einigen Stauanlagen der Landestalsperrenverwaltung treten derzeit wieder verstärkt Blaualgen auf. Begünstigt wird die Algenblüte durch die lang andauernde warme Wettersituation mit geringen Niederschlägen“, informiert Britta Andreas von der Landestalsperrenverwaltung. Besonders betroffen seien die Talsperren Horstsee und Döllnitzsee (beide Nordsachsen) und das Speicherbecken Witznitz ( Landkreis Leipzig).

Wachstum durch hohe Temperaturen angeregt

Das Algenwachstum wird nach Angaben der Behörde durch die hohen Temperaturen angeregt. Im Wasser gelöste Nährstoffe, vor allem Phosphor, fördern diese Entwicklung. Mit dem vermehrten Wachstum und späteren Absterben der Algen geht wiederum ein deutlicher Sauerstoffentzug des Wassers einher.

Massenhafte Vermehrung

Blaualgen kommen zwar in geringen Mengen in fast jedem Gewässer vor. Andreas: „Problematisch wird es, wenn sie sich massenhaft vermehren, wie es zum gegenwärtigen Zeitpunkt geschieht. Dann sollte man mit dem Wasser nicht in Berührung kommen, da der Kontakt Hautreizungen verursacht. Tiere sollten das Wasser nicht trinken.“ An den betroffenen Gewässern weist die Landestalsperrenverwaltung mit Schildern auf die Gefahren hin.

Von Frank Hörügel