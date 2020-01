Enrico Schmidtgen aus Pröda ist an Blutkrebs erkrankt. Um den zu bekämpfen, müssen ihm Stammzellen transplantiert werden. Doch ein geeigneter Spender fehlt dafür 45-Jährigen bislang. Der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden ruft daher unterstützt Schmidtgens Arbeitgeber am Sonnabend dazu auf, sich in Mügeln testen zu lassen.