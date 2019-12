Gefährlicher Schulweg: Kinder müssen in Pommlitz direkt an der Straße entlang

Mügeln/Pommlitz

Es sind 1150 bis 1333 Schritte: 1333 Schritte vom Pommlitzer Dorfkern über die Zufahrtsstraße aus dem Ort bis an die S37 zu dem kleinen, wenig einladenden Verschlag, der einmal ein Wartehäuschen war.

Kein Fußweg, keine Beleuchtung führen dorthin in die weite Ebene, die kaum Schutz bietet vor Wind und Witterung und die dann die Staatsstraße durchzieht – auf der an dieser Stelle keine gesonderte Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Diese kommt erst am Abzweig Kemmlitz, für Transporter in Richtung Kaolinwerke.

Streit um Haltestelle schwelt bereits seit 1995

Für die Kinder aus Pommlitz ist das ihr Schulweg, der Weg zum Bus. Für die Betagteren ist es vermutlich eine Unmöglichkeit, zumal am Wartehäuschen keine Sitzgelegenheit zur Rast wartet. „Die Kinder müssen dort jeden Tag rauslaufen. Sie haben keine Beleuchtung und sind Wind und Wetter ausgesetzt“, beschreibt Susan Karsch, die in Pommlitz wohnt und eine Initiative gestartet hat, um die Haltestelle an der S37 in die Dorfmitte zu verlegen.

Der Streit darum währe seit 1995, damals war sie selbst noch Schulkind. Durchnässt in die Schule zu kommen, kenne sie noch aus eigener Erfahrung. „Das finden die Lehrer auch nicht so toll. Die haben da auch nicht Verständnis dafür.“

Susan Karsch kämpft für eine Verlegung der Bushaltestelle nach Pommlitz auf den Dorfplatz (Hintergrund) Quelle: Manuel Niemann

Fast alle Pommlitzer unterschreiben Gesuch

Das Problem hatten die Einwohner bereits in die vorletzte Mügelner Stadtratssitzung mitgebracht, mitsamt einer Unterschriftenliste, mit der sich fast alle Pommlitzer für eine Verlegung der Haltestelle aussprachen. Bei der jüngsten Sitzung suchten sie nun erneut das Gespräch.

„Wir können die Ablehnung nicht verstehen“, trug Karsch dort vor. Diese kam von der Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH), die die Strecke befährt und eine Verlegung des Haltepunkts auf den Dorfplatz am Rittergut nach einer weiteren Probefahrt erneut abgelehnt hatte.

Bürgermeister ist auf Seite der Anwohner

„Ich stehe völlig auf der Seite der Anwohner“, sagt Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) auf OAZ-Anfrage. Ihn beschäftige das Problem ebenfalls seit 2015. „Das haben wir vor drei Jahren schon einmal moniert. Weil das geht so nicht.“

Damals sei von der OVH abgelehnt worden, weil der Bus dort nicht drehen könne. „Die Busfahrer dürfen nicht rückwärts fahren.“ Kleinere Busse einzusetzen, wurde abgelehnt aufgrund der hohen Schülerzahlen, die die Linie zu dieser Zeit nutzen. Zudem dürften Kinder nicht länger als eine Stunde unterwegs sein. Der Fahrplan gebe die Zeit, in den Ort hineinzufahren, nicht her und für Zubringerbusse fehle wiederum die Finanzierung.

Dorfplatz wurde für Verkehr erweitert

Dabei hatten die Bewohner am Dorfplatz extra Grundstücksflächen abgegeben, um mehr Platz zu schaffen. „Das kann doch jetzt keine Luftnummer sein“, formulierte Hans-Joachim Schüler beim Stadtrat sein Unverständnis. Zudem nutzten Reiseunternehmen und die Armee die Fläche ohne Probleme mit ihren Bussen.

Er habe bei einem Fahrer daher nachgehakt, wie lang sein Bus denn sei: „12 Meter lang. Er brauchte eine Kanne Wasser, bei ihm war der Kühlerschlauch kaputt, da sind wir ins Gespräch gekommen. Er sagte: ‚Ich kann hier noch fünf Kreise ziehen, so breit muss das gar nicht sein.’“

Ist der Dorfplatz zu klein für Standardbusse, um zu wenden? Quelle: Manuel Niemann

Wendekreis für Busse zu klein

Auf dem Platz zu kreisen, sei nicht das Problem, bestätigte Bürgermeister Ecke bei der jüngsten Stadtratssitzung dann auch. Er hatte sich kundig gemacht, den voll besetzten Bus beobachtet und sich über den Wendekreis eines 12-Meter-Busses informiert sowie den Platz vermessen und skizziert. „Der Platz hat eine Breite von 21,7 Metern, ein solcher Bus hat einen Wendekreis von 21,2 Metern, es bleiben also nur Zentimeter übrig.“

Zudem hatte er die Seniorenweihnachtsfeier genutzt, um das dafür fahrende Busunternehmen die Strecke einfach einmal ausprobieren lassen. Ergebnis der Recherche: Das Drehen in einem Zug sei nicht möglich, die Busse können zwar rundum fahren, bekommen Probleme, wenn sie ohne Einweiser oder ohne zurückzustoßen vom Platz auf die Straße abbiegen wollen. Technisch sei es nicht machbar, dennoch werde er versuchen, mit dem Landkreis, der zuständig ist, eine Lösung zu finden.

Dem widersprachen die Anwohner, der Platz sei 23,5 Meter breit und der Bus habe gar nicht an der Stelle versucht zu wenden.

OVH: Wenden ist Standardbussen nicht möglich

Jakob Schwan, zuständig für die Angebotsplanung bei der OVH, versichert auf unsere Anfrage, dass die Schulwegsicherheit auch für die Verkehrsgesellschaft ein hohes Anliegen sei. Am Montag habe die OVH daher mit dem Bürgermeister und dem Landratsamt die Lage besprochen.

Die Probefahrt habe gezeigt, dass das Wenden Standardbussen der OVH nicht möglich sei. „Aufgrund der hohen Fahrgastzahlen der Fahrt der Linie 804, die morgens von Wermsdorf über Ablaß, Pommlitz, Kemmlitz und Sornzig nach Mügeln verkehrt, kann auch kein kleinerer Bus eingesetzt werden“, führt er weiter an, weist aber auch darauf hin, dass Verbesserungen für einzelne Fahrgäste Verschlechterungen für andere bedeuten könnten.

Sprich, Menschen, die aus Grauschwitz, Ablaß und Querbitzsch nach Mügeln oder Oschatz fahren, müssten ebenso berücksichtigt werden wie die Pommlitzer.

Von Manuel Niemann