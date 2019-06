Oschatz

Hier ragt ein spitzer Stein empor, dort ist der grobe Splitt so lose aufgetragen, dass bei Radfahrern die Vorderräder bedrohlich ins Schlingern kommen. Der im Frühjahr neu gestaltete Radweg am Stranggraben hat seine Tücken. „Familien mit Kindern können auf dem groben Splitt nicht fahren, das ist zu gefährlich“, sagt Jürgen Schmottlach. Der passionierte Radfahrer ist früher gern und oft am Stranggraben entlang geradelt. Den neu gestalteten Weg meidet er jedoch nun bewusst. „Ich will mir doch nicht die Reifen kaputt machen“, sagt der Oschatzer. Ihn stört auch der Gegensatz zu anderen Radwegen im Stadtgebiet Oschatz. „Die sind herrlich asphaltiert“, schwärmt er.

Asphalt nicht erlaubt

Ein asphaltierter Radweg war hier jedoch nicht möglich, da sich das idyllische Gelände am Stranggraben in einem Landschaftsschutzgebiet befindet. Dort dürfen keine Flächen mit Asphalt versiegelt werden. Deshalb hat sich die Stadt für die 45 000 Euro teure Variante mit Splitt entschieden. So richtig glücklich ist man im Rathaus mit dieser Lösung mittlerweile auch nicht mehr. „Die Stadt als Bauherr ist mit der Qualität des Weges nicht zufrieden, die Firma hat nicht so gebaut, wie es ausgeschrieben war“, teilte die Pressesprecherin der Stadtverwaltung, Anja Seidel, auf OAZ-Anfrage mit. Die Stadtverwaltung habe sich deshalb mit der Firma in Verbindung gesetzt. „Da wir die Leistungen so nicht akzeptieren“, so Anja Seidel. Von der Baufirma seien Nachbesserungen gefordert worden.

Von Frank Hörügel