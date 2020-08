Gefährliches Gehweg-Grün: Oschatzer Stadtgärtner handeln

Unschön und gefährlich: Unkraut sprießt am Gehweg der Bahnhofstraße auf Höhe des Grundstück des ehemaligen Roten Vorwerks. Da es sich um den Schulweg für Kinder handelt, werden die Stadtgärtner hier aktiv.

Das Grün sprießt unansehnlich an der Mauer in der Bahnhofstraße – und verwandelt sich bei anhaltender Trockenheit in Braun. Quelle: Christian Kunze