Gefälschter Führerschein aus Italien: Hohe Geldstrafe für Mügelner

Sein schwarz-grünes Basecap und die gleichfarbige Jacke sind mit Logos und Markennamen von Fahrzeugen bestückt. Michael Z. aus Mügeln lässt an seiner Begeisterung für PS-starke Motoren keinen Zweifel aufkommen. Er selbst darf jedoch auf absehbare Zeit nicht hinter einem Autolenkrad Platz nehmen. Der 41-Jährige wurde in der vergangenen Woche in einem Strafprozess in der Oschatzer Außenstelle des Torgauer Amtsgerichtes rechtskräftig wegen Urkundenfälschung zu einer hohen Geldstrafe und zu einer Führerschein-Abstinenz von mindestens einem Jahr verurteilt.

Mündliche Prüfung abgelehnt

Der allein erziehende Vater von zwei Kindern (10 und 18 Jahre alt) wollte im Jahr 2019 die Fahrerlaubnis für ein Auto erwerben, war nach eigenen Aussagen bei diesem Vorhaben fast auf der Zielgeraden – und hatte schon etwa 2000 Euro in den Lehrgang investiert. Als er seinen Fahrlehrer gebeten habe, die theoretische Prüfung wegen seiner Lese-, Rechtschreibschwäche mündlich ablegen zu dürfen, habe dieser das abgelehnt. „Da habe ich nach einer Alternative gesucht“, sagte der Angeklagte. Fündig wurde er im Internet. Hier bietet das Unternehmen Autoscuola Reday2Go, das sich „Die Europäische Fahrschule“ nennt, und seinen Sitz in Rostock hat, unter anderem den Erwerb von italienischen Führerscheinen an.

Paket mit neuem italienischen Führerschein

Ready2Go wirbt damit, dass ein in einem EU-Land ausgestellter Führerschein in der gesamten EU anerkannt wird und das auch vom Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg als legal bestätigt werde. Michael Z. überwies dem Unternehmen 1390 Euro und konnte sich wenig später ein Päckchen mit seinem nagelneuen italienischen Führerschein und einigen anderen amtlichen Dokumenten bei der Post abholen.

Schwindel fliegt in Torgau auf

„Ich habe mich dann aber doch gewundert, dass ich gar keine Prüfung in Italien ablegen musste. Deshalb habe ich mich selbst bei der Fahrerlaubnisbehörde in Torgau gemeldet, um das überprüfen zu lassen“, räumte der Angeklagte ein. Michael Z. stellte dort einen Antrag auf Erteilung einer deutschen Fahrerlaubnis auf Grundlage einer Fahrerlaubnis aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union. Und dabei flog der Schwindel auf.

Führerschein ist „Totalfälschung“

Bei einer Prüfung des italienischen Führerscheins durch die Polizei kamen die Beamten zu der Überzeugung, dass es sich um eine „Totalfälschung“ handelte. Richter Dr. Jörg Burmeister: „Allein schon das Bestellen und die Entgegennahme einer gefälschten Fahrerlaubnis ist eine Straftat.“ Und Staatsanwalt Steffen Barthel ergänzte: „Es handelt sich hier um das Beschaffen von falschen amtlichen Ausweisen.“

Warnung vor Betrug

Sucht man im Internet unter den Stichworten „Ready2Go“ und „Betrug“ wird man schnell fündig. So warnt zum Beispiel der Verkehrsrechts-Fachanwalt Dr. Henning Karl Hartmann vor diesem Unternehmen wegen Betrugs mit EU-Führerscheinen.

Der Angeklagte gestand die Tat in vollem Umfang und zeigte sich reumütig: „Es tut mir leid, man lernt aus seinen Fehlern.“

Staatsanwalt fordert Freiheitsstrafe

In seinem Plädoyer forderte Staatsanwalt Barthel eine Freiheitsstrafe von acht Monaten (mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren) wegen Urkundenfälschung und anderer Delikte. Außerdem soll der Angeklagte mindestens ein Jahr lang keine Fahrerlaubnis erwerben dürfen.

Geldstrafe 150 Tagessätze

Das Urteil fiel mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je 20 Euro und einem Jahr Führerschein-Sperre schließlich deutlich milder aus als der Antrag der Staatsanwaltschaft. Richter Burmeister hielt dem Angeklagten zu Gute, dass er die Tat eingeräumt hatte. „Sie haben haufenweise Geld verpulvert für einen italienischen Führerschein, der nichts wert ist“, sagte der Richter. Der erfolglose Versuch, eine legale deutsche Fahrerlaubnis zu bekommen (2000 Euro), der illegale Erwerb eines italienischen Führerscheins (1390 Euro) und die Geldstrafe (3000 Euro) summieren sich auf 6390 Euro. Der Angeklagte und der Staatsanwalt akzeptierten das Urteil.

Von Frank Hörügel