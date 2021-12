Gefahr gebannt: Wasser vom Seelitzer Weg fließt nicht mehr nach Gröppendorf

Gröppendorf

Wieder etwas geschafft: Nachdem voriges Jahr bereits die Mahliser Birnenallee im Rahmen der Flurneuordnung ausgebaut werden konnte, ist jetzt auch das Projekt Seelitzer Weg abgeschlossen.

Auf 900 Metern Länge wurde die Strecke bei Gröppendorf von der Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH zu einem drei Meter breiten Wirtschaftsweg ausgebaut. Die Planung und Bauleitung dafür hat der Verband für Ländliche Neuordnung Sachsen übernommen.

Gefälle wurde verlegt

Auf dem Seelitzer Weg kamen Betonsteinpflaster sowie Spurbahnpflaster mit Mittelstreifen und Rasensteine zum Einsatz. Vorher sei an dieser Stelle lediglich ein Feldweg in sehr schlechtem Zustand gewesen, so Wermsdorfs Bauamtsleiter Thomas Keller. „Dort waren tiefe Spurrinnen und bei starkem Regen lief das Wasser immer Richtung Dorf. Jetzt wurde das Gefälle auf die andere Seite verlegt und der Weg wird längsseitig komplett Richtung Feld entwässert“, beschreibt er.

Eigentümer bestimmen gemeinsam

Möglich gemacht hat den Ausbau die ländliche Neuordnung der Teilnehmergemeinschaft Mahlis. In diesem Zusammenschluss stimmen sich die Eigentümer von insgesamt rund 1500 Hektar Fläche über Baumaßnahmen an gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen ab.

Gemeinde beteiligt sich an Kosten

Für die Maßnahmen können Fördermittel beantragt werden, außerdem hat der Wermsdorfer Gemeinderat bereits 2019 beschlossen, sich ebenfalls finanziell zu beteiligen. Die Kosten für den Ausbau des Seelitzer Weges betragen insgesamt 250 000 Euro, den Löwenanteil, nämlich 162 000 Euro, sind dabei Fördergelder und 43 000 Euro hat die Gemeinde Wermsdorf übernommen.

Auberg, Kirschberg und Gröppendorfer Delle folgen

Das nächste Projekt im Rahmen der Flurneuordnung ist bereits auf der Zielgeraden: Wie Bauamtsleiter Thomas Keller informiert, laufen aktuell die Arbeiten am Auberg zwischen Wiederoda und Liptitz. „Das soll noch bis Jahresende abgeschlossen werden“, kündigt er an. Im Frühjahr wolle man dann mit den Arbeiten am Kirschberg in Mahlis beginnen und auch der Ausbau der Gröppendorfer Delle zum Wirtschaftsweg sei für nächstes Jahr geplant.

Von Jana Brechlin