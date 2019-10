Gefahrenquelle: Alter Varia in Mügeln droht der Abriss

Mügeln

Wenn Mügelns Storchenpaar im kommenden Frühjahr an seinen Brutplatz hoch über der alten Varia in Mügeln zurückkehren möchte, könnte sich dort einiges verändert haben: „Es gibt nicht viel zu erzählen“, sagt Bürgermeister Johannes Ecke (Freie Wähler) angesprochen auf das alte Fabrikgebäude, das schon seit geraumer Zeit als Sicherheitsrisiko für Anwohner und Verkehr gilt. Vielleicht ist es nicht viel, aber doch von Gewicht, was er inzwischen sagen kann: Denn nachdem die Suche nach einem Gebäudeeigentümer bislang erfolglos verlief, droht der alten Varia nun der Abriss.

„Es ist so, dass das Landratsamt dabei ist, Angebote für den Abbruch einzuholen.“ Damit rückt die sogenannte „Ersatzvornahme“, die in der vergangenen Stadtratssitzung bereits thematisiert wurde, nun tatsächlich in greifbare Nähe. Wenn von einem Gebäude Gefahr ausgeht, kann zu einer solchen Zwangsmaßnahme gegriffen werden.

Suche nach Eigentümer bleibt erfolglos

„Das Landratsamt übernimmt die Angebotseinholung und Bewertung“, sagt Ecke. Die Statik werde geprüft und ein Konzept dazu erstellt, wie das Gebäude am besten abgerissen werden könnte.

Das übernehme das Landratsamt, während die Stadt nach wie vor versuche, die Eigentümerfrage zu klären. „Inwieweit wir hier noch unterstützen können, ist fraglich“, sagt Ecke, „weil das Landratsamt fast alles ausgearbeitet hat, die Mitarbeiter dort sehr fleißig waren und bis ins Handelsregister Großbritanniens gesucht haben.“ Ohne Erfolg.

Gefahrenstelle soll beseitigt werden

Das Landratsamt Nordsachsen bestätigt auf Anfrage der Oschatzer Allgemeinen das laufende Verfahren und dass es derzeit Angebote für die Ersatzvornahme einhole. „Das besondere Problem liegt darin, dass sich nach diversen Anhörungen und Recherchen ergab, dass es keinen greifbaren Eigentümer für das Grundstück gibt. Die Kosten von Sicherungsmaßnahmen können deshalb dem Eigentümer zunächst nicht in Rechnung gestellt werden“, beschreibt Peter Stracke, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit stellvertretend für das Bauordnungs- und Planungsamt des Landkreises.

Produziert wird hier schon lange nichts mehr, dafür bremst die alte Varia in Mügeln den Verkehr zur Umgehungsstraße aus. Quelle: Manuel Niemann

Die Stadt arbeitet bereits seit einiger Zeit mit dem Landratsamt zusammen, um der Immobilie an der Döbelner Straße in ihrem Verfall habhaft zu werden. So erfolgte im Juli bereits eine Begehung der Varia durch das Bauordnungsamt mit der Stadt, um zu prüfen, ob von dem Gebäude eine Gefahr über die Grundstücksgrenze hinaus ausgehe.

Dabei wurde festgestellt, dass sich größere Fassadenteile lösen könnten. Nachdem bereits der Fußweg vor dem Gebäude abgesperrt worden war, wurde diese Sicherheitszone auf die Fahrbahnhälfte vor der Varia ausgeweitet.

Döbelner Straße wird bald zu Baustelle

Die Stadt ringt auch um eine Lösung, weil die Zeit drängt. Die Döbelner Straße, die das Stadtzentrum mit der Ortsumgehung verbindet, soll grundhaft ausgebaut werden. Der Zuschlag erging bereits Ende August an die Firma Erdmann Bau. Die Bauarbeiten sollen nun bald starten.

Bis dahin soll laut Ecke die Gefahr am besten gebannt sein, „nicht dass das Gebäude in irgendeiner Form mit Vibrationsgeräten zum Einsturz kommt.“ Dass, wenn etwa schwere Walzen auffahren, sich etwas am Gebäude lösen könnte oder es ganz in sich zusammenfallen könnte, sei tatsächlich ein Bedenken der Straßenbauplaner gewesen.

Straßenbau verschiebt sich nicht

Einen genauen Starttermin für die Arbeiten gebe es indes noch nicht: „Die Firma Erdmann ist dabei, in der Grauschwitzer Straße einen Kanal zu verlegen. Danach beginnen sie mit dem Wasserleitungsbau in der Döbelner Straße.“ Im letzten Quartal des Jahres wollen sie dort laut Ecke noch anfangen. Das habe sich nicht durch die Situation an der Varia oder ihren möglichen Abriss verzögert, sondern sei regulär so geplant gewesen.

Offen ist hingegen noch, wer die Rechnung für diesen möglichen Abriss zahlt: „Eine Zwangsmaßnahme bedeutet natürlich, dass irgendwo Kosten auflaufen, die dann jemand tragen muss“, sagt Ecke. Noch sei nicht geklärt, wer diese übernehme. Es gebe verschiedene Varianten.

„Wir sind noch mit der Landesdirektion und dem Landkreis im Gespräch“, sagt er. „Wenn es einen Eigentümer geben würde, wäre das geklärt. Aber so ist es das nicht. Alle Urkunden und, was man so hat, sind unzustellbar“, beschreibt er. Die Firma, die als Eigentümer eingetragen ist, gebe es nicht mehr. „Und das ist das Problem.“

Von Manuel Niemann