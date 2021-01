Wermsdorf

Die Vogelgrippe ist wieder in der Region angekommen. Neben Höfen, auf denen Tiere gewerblich gehalten werden, betrifft das Thema auch Züchter, die mit ihrem Federvieh in erster Linie einem Hobby frönen.

Einer von ihnen ist Volkmar Beier aus Luppa. Dieser Ort gehört zum Beobachtungsgebiet. „Konkret bedeutet das eine Stallpflicht für die Tiere“, erläutert der Züchter. Später im Jahr wäre das ein deutlich größeres Problem. „Man hat ja jetzt nur die Zuchttiere, aber keine Jungtiere im Stall“, erklärt Volkmar Beier.

2006 viele gute Tiere verloren

Natürlich wecke das Erinnerungen an frühere Ausbrüche der Vogelgrippe. „Im Landkreis sind damals viele gute Zuchttiere verloren gegangen“, erinnert der Luppaer an 2006. Er sieht einen klaren Zusammenhang zwischen einem dichten Tierbesatz auf einer Fläche und dem Krankheitsrisiko in diesen Beständen – mit bitteren Auswirkungen für die Nachbarn. Aus züchterischer Sicht werfe das Geschehen Fragen zum Sinn solcher Haltungen auf.

Müssen mit Vogelgrippe leben

„Wir leben schon Jahrzehnte mit der Vogelgrippe und werden sie noch Jahrzehnte haben“, sagt Axel Müller, Züchter und Geflügelhändler aus Wermsdorf. Auch er betont, dass die Stallpflicht zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu einem Platzproblem führe. Diese Maßnahme sei innerhalb des Drei-Kilometer-Sperrkreises nicht anders als in der angrenzenden Beobachtungszone. Vor 15 Jahren seien in der inneren Zone alle Bestände vernichtet worden. Jetzt reagiere man mit Augenmaß, schreite zu solch einem rigorosen Mittel nur in den betroffenen Ställen und beobachte außerhalb das Geschehen.

Sorgfalt der Züchter gefragt

Tatsächlich sei da Sorgfalt gefragt: „Auch Sperlinge können die Krankheit übertragen, also sollten die Maschen an den Volieren eng genug sein, um das zu verhindern“, betont Axel Müller. Außerdem sollte man bei der Geflügelhaltung, egal wie groß sie sei, auf das Tränken mit Regenwasser verzichten. Dort sei dann durchaus auch der Kot vom Dach aufgelöst, im schlimmsten Fall mit Krankheitserregern. „Die Vogelgrippe ist eine Seuche. Sie muss eingedämmt werden“, betont der Wermsdorfer.

Mit gemischten Gefühlen blickt der Wermsdorfer Züchter Frank-Markus Straube auf den Ausbruch der Vogelgrippe 2006 zurück. Er lag zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus und hat so die Tötung seiner Tiere nicht miterlebt. Als er wieder nach Hause konnte, hatten die Zuchtfreunde schon seine Ställe gereinigt und mit neuen Tieren bestückt. „Natürlich kommen da ungute Gefühle hoch, wenn man erfährt, dass hier wieder die Vogelgrippe ausgebrochen ist“, sagt der Wermsdorfer.

Er hatte auch den Ausbruch 1979 im so genannten Entenkombinat aus der Nähe beobachtet, da er zu jener Zeit in der Binnenfischerei tätig und am Göttwitzsee eingesetzt war, der unmittelbar an das Areal grenzt. „Riesenberge toter Gänse“ habe er da gesehen und erlebt wie schnell die toten Tiere entsorgt und alte Schuppen kontrolliert abgefackelt worden. Der Rest der Anlage sei desinfiziert und unter Zuhilfenahme von Wasserwerfern gereinigt worden – alles in kürzester Zeit und „ohne Sperenzchen“. Dagegen sei ihm das Agieren der Behörden 2006 „wie eine Ohnmacht“ vorgekommen. Da sei bei den Kleintierhaltern „geistlos zugeschlagen“ worden.

Keine Gelegenheit zum Tausch

Befürchtet hatte er beim neuerlichen Ausbruch der Vogelgrippe schon, dass auch die Bestände der Züchter im Sperrkreis wieder dran glauben müssten. Zum Glück sei das nicht angeordnet worden. Die Stallpflicht könne er mit seinen derzeit 40 Hühnern und rund 50 Tauben schon realisieren. Ein paar Wochen später würden bei ihm dazu noch rund 150 Küken und etwa 80 junge Tauben im Stall stehen. Das wäre deutlich komplizierter.

„Die einzige Einschränkung, die uns jetzt etwas härter trifft, ist, dass man zur Zucht untereinander noch ein paar Tiere tauschen wollte. Das geht jetzt nicht“, schildert Frank-Markus Straube die aktuelle Lage.

44 Tierbestände im Sperrgebiet Kein Scharren im Garten, ein Auslauf auf dem Grundstück: Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe gelten für Geflügelhalter in der Region strenge Regeln – und die werden auch kontrolliert. So müssen Halter von Hühnern, Enten, Gänsen & Co., die innerhalb des Sperr- und Beobachtungsgebietes liegen, ihre Tiere im Stall halten oder mindestens einen abgezäunten und auch von oben gesicherten Bereich vorhalten. Nach Aufruf durch das Landratsamt Nordsachsen wurden der Behörde im Sperrgebiet 44 Bestände gemeldet, im Beobachtungsgebiet sind mittlerweile 143 Geflügelbestände registriert, teilt die Leiterin des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes Dr. Barbara Lemm mit. Der Sperrbezirk umfasst einen Radius von drei Kilometern um den vom Ausbruch betroffenen Gänsezuchtbetrieb zwischen Wermsdorf und Mutzschen und das Beobachtungsgebiet umfasst einen Umkreis von zehn Kilometern. „Die Festlegungen zum Sperr- und Beobachtungsgebiet sind solange in Kraft, bis die Allgemeinverfügungen aufgehoben werden, was öffentlich bekannt gemacht wird“, so Lemm. Vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Ausbrüche, die eine Anpassung nötig machen, gilt eine Frist für das Sperrgebiet bis zum 22. Januar und für das Beobachtungsgebiet bis zum 31. Januar. Um die Umsetzung zu kon-trollieren, organisiert das Veterinäramt Kontrollen und führt diese mit eigenen Mitarbeitern und amtlichen Tierärzten durch, versichert Dr. Barbara Lemm. Von den Beobachtungs- und Sperrbezirken sind Geflügelhalter in zahlreichen Ortsteilen der Collm-Region betroffen. Dazu hören neben Teilen von Wermsdorf auch Dahlen, Oschatz oder Cavertitz, aber auch einige Liebschützbürger Dörfer oder der Hofer Ortsteil Raitzen. Eine detaillierte Auflistung der einzelnen Orte finden Interessenten auf der Internetseite des Landratsamtes unter landkreis-nordsachsen.de.

Von Axel Kaminski