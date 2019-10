Gegen den Bundestrend: Weniger Bedürftige gehen zur Oschatzer Tafel

Oschatz

Was unterscheidet die Tafel in Oschatz von vielen anderen Tafeln in Deutschland? Büromanagerin Birgit Friedrich und ihre Tochter Cindy sitzen im Büro der Oschatzer Tafel und wissen es nicht. Seit April diesen Jahres etwa kommen immer weniger Kunden in die gemeinnützige Einrichtung – und das gegen den bundesdeutschen Trend. Als „besonders dramatisch“ bezeichnete der Bundesvorsitzende der Tafel, Jochen Brühl, die Situation. Auch in anderen Leipziger Regionen ist die Zahl der Bedürftigen gestiegen.

Zwei Mal in der Woche verteilt die Tafel in Oschatz rund zwei Tonnen Lebensmittel an bedürftige Menschen. Wo vor einem Jahr noch mehr als 160 Bedarfsgemeinschaften (Haushalte) in der Woche das Angebot annahmen, sind es mittlerweile nur noch 85 bis 95. Ein Rückgang um gut 45 Prozent.

Die Tafel bringt das in eine Zwickmühle. Einerseits will sie Armut lindern, andererseits werden Arbeit und Betriebskosten durch fehlende Kundschaft nicht geringer. „Je weniger Bedürftige kommen, desto schwieriger wird die Kostendeckung“, erklärt Birgit Friedrich. Denn der Aufwand, den die Tafel Woche für Woche betreiben muss, bleibt gleich: Lebensmittel aus den Supermärkten organisieren, Spenden sammeln, die Ausgabe vorbereiten. Dazu kommen eine Kleiderkammer und soziale Angebote. Wenn die Tafel mittwochs und freitags ihre Türen öffnet, muss alles erledigt sein. „Wir wissen nie genau, wie viele Leute kommen. Es muss ja trotzdem alles vorbereitet sein“, ergänzt Cindy Friedrich, die ehrenamtlich bei der Tafel arbeitet. Noch mehr als sonst sei die Tafel in diesen Phasen auf finanzielle Spenden angewiesen.

Woher der Rückgang kommt? Friedrich und ihre Tochter Cindy schauen sich fragend an. Eine direkte Erklärung haben sie nicht. Sie vermuten aber, dass viele Menschen nicht wissen, wann Bedürftigkeit beginnt und Angst haben, den Schritt hin zur Tafel zu wagen: „Es ist ein Irrglaube, dass man nur zu uns kommen kann, wenn man Hartz IV bezieht. Bedürftigkeit beginnt viel früher, als die meisten denken. Dazu kommt die Scheu, von anderen Menschen als arm abgestempelt zu werden“

Das vermutet auch Vorstandschef Joachim Rolke vom Landesverband der Tafeln in Sachsen: „Wenn ich Oschatz sehe, würde ich sagen: Den Leuten geht es gut. Das ist aber nicht so. Es gibt immer noch Scham und Unwissen, weswegen viele Leute nicht zur Tafel kommen.“ Fakt ist aber auch, dass die Arbeitslosenquote in Oschatz im letzten Jahr gesunken ist. So erwartet die Arbeitsagentur in Oschatz, dass im nächsten Monat zum ersten Mal seit der Wendezeit die Zahl der Arbeitslosen unter die Tausender-Marke fallen könnte, wie Pressesprecher Volkmar Beier erklärt. Ein weiterer Grund, weswegen die Kundenzahlen rückläufig sein könnten.

In einem moralischen Konflikt sieht sich die Tafel allerdings nicht. Für die Ursachenbekämpfung von Armut sei weiterhin die Politik zuständig, sagt die Geschäftsführerin der Tafel Deutschland Evelin Schulz. „Die über 60 000 – meist ehrenamtlichen – Helferinnen und Helfer schaffen eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel, indem sie Lebensmittel an die weitergeben, die sie dringend benötigen.“

Was also tun? Evelin Schulz rät betroffenen Tafeln in so einem Fall, sich mit anderen Tafeln und Hilfsorganisationen zu vernetzen, um personellen Aufwand und Betriebskosten gering zu halten: „Wenn Tafeln lokale Netzwerke nutzen, arbeiten sie effizienter und können mehr bewirken.“

Einen kleinen Lichtblick gibt es für die Tafel in Oschatz allerdings. Seit wenigen Wochen bemerken Birgit und Cindy Friedrich wieder einen leichten Anstieg bei den Besucherzahlen. Sie hoffen, dass sich der Trend fortsetzt.

Von Bastian Schröder