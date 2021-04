Wermsdorf

Das Infektionsschutzgesetz ist besiegelt und der Protest dagegen ebenso. Beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ist deshalb in den vergangenen Tagen schon einige Post eingetroffen. Auch aus Wermsdorf, denn die Gemeinde hat Verfassungsbeschwerde eingereicht. Im Kern geht es um die so verordnete Schließung von Schulen und Kindertagesstätten. Mit ihrer Beschwerde will die Kommune erreichen, dass die Karlsruher Richter die jetzt beschlossene Fassung für verfassungswidrig erklären. Wermsdorf führt ins Feld, dass damit die Kommune in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung verletzt wird.

Neues Gesetz bringt Fass zum Überlaufen

Die ab Montag geltende Regelung, dass für Schulen erneut der Präsenzbetrieb ausgesetzt wird und Kitas wieder in den Notbetrieb wechseln müssen, hat bei Bürgermeister Matthias Müller (CDU) das Fass zum Überlaufen gemacht. Er habe zuvor vielfach das Gespräch gesucht und Briefe geschrieben, sich jetzt aber nicht mehr anders zu helfen gewusst, als in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde einzureichen, so der Jurist.

Viele Familien sind verzweifelt

Viele Familien seien verzweifelt und stehen vor Problemen, wenn ihre Kinder erneut zuhause bleiben müssen. „Wer sichert das Homeschooling ab? Was sagt der Arbeitgeber, wenn er auf seine Mitarbeiter verzichten muss? Und wie macht man einem Kita-Kind klar, dass es jetzt wieder nicht zu seinen Freunden darf? Diese Fragen stehen im Raum und setzen Eltern immer mehr zu“, beschreibt der Bürgermeister. Auch für Mitarbeiter der Verwaltung, Lehrer und Erzieher bedeute die Notbremse erhebliche Schwierigkeiten.

Dem Argument des Gesetzgebers, dass Nachteile der Schließung durch Notbetreuung und digitales Lernen abgefedert werden, könne er nicht folgen: „Das entspricht nicht der Lebenswirklichkeit der Menschen in der Gemeinde Wermsdorf.“ Dass es keine konkrete Quelle für das Infektionsgeschehen gebe, der Betrieb von Schulen und Kitas nun aber weitgehend ausgesetzt werde, während die Arbeitswelt kaum betroffen ist, werfe zumindest Fragen auf.

Bürgermeister will schwere Nachteile abwenden

Der Wermsdorfer Bürgermeister will mit seiner Beschwerde schwere Nachteile abwehren. „Ich muss befürchten, dass es bis zu den Sommerferien überhaupt keine reguläre Schule mehr gibt“, sagt er. Das bleibe in den Bildungsbiografien der Kinder und Jugendlichen nicht ohne Folgen, befürchtet Müller. Außerdem sei dieser Einschnitt mit dem kommunalen Bildngsauftrag nicht vereinbar.

Andere Maßnahmen wie Tests ausschöpfen

Der Wermsdorfer Bürgermeister, in dessen Zuständigkeit neben fünf Kitas auch zwei Grundschulen und eine Oberschule zählen, fordert, zunächst andere Maßnahmen auszuschöpfen. „Ein Mittel könnte eine verbindliche Testpflicht an jedem Schultag sein“, nennt er ein Beispiel. Außerdem fordert er mehr Augenmaß. „Unser Landkreis ist über 2000 Quadratkilometer groß. Wenn es 70 Kilometer von Wermsdorf entfernt Infektionen gibt, wieso sollen wir dann hier die Schulen schließen?“ fragt er.

Abgesehen davon, habe sich zuletzt gezeigt, dass Kitas und Schulen keine Treiber des Infektionsgeschehens sind. „Wir hatten in unseren Einrichtungen eine nahezu 100-prozentige Testbereitschaft und keinen einzigen positiven Fall“, macht er deutlich.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde hofft Matthias Müller auf eine schnelle Entscheidung. Dennoch bereite man sich in der Gemeinde Wermsdorf auf die nächste Woche mit Notbetrieb vor.

Von Jana Brechlin