Mahlis

Von Null auf 17. Das ist ein respektables Ergebnis. In den vergangenen fünf Jahren gab es in Mahlis keine Jugendwehr mehr. Der Versuch, diese neu zu beleben, ist den Kameraden auf Anhieb geglückt: Mit 17 Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren konnte jetzt wieder eine Jugendwehr ins Leben gerufen werden.

„Förmlich überrannt“

„Ich hatte vielleicht mit acht Kindern gerecht“, gesteht Wehrleiter Rico Pesak und fügt hinzu: „Dass wir damit auf so großes Interesse stoßen, hat uns selbst überrascht.“ Auch sein Stellvertreter Holger Oehmichen staunt, man sei „förmlich überrannt“ worden.

Erinnerungsfoto zum Tag der Neugründung. Quelle: Jana Brechlin

Neuer Jugendwart startete selbst bei Nachwuchs

Dabei ist eine Jugendwehr im Ort keinesfalls etwas Neues, denn von 2007 bis 2015 gab es schon einmal eine Nachwuchsgruppe. Einer, der damals dabei war und bis heute in der Wehr aktiv ist, ist Sebastian Ludewig. Jetzt übernimmt er zusätzlich zum Dienst in der umfassenden aktiven Gruppe die Aufgabe als Jugendwart für die Mädchen und Jungen. Unterstützt wird er dabei von Jens Geißler. Außerdem werden sich auch Michelle Geißler und Diana Geißler um den Nachwuchs kümmern.

Pläne für die Allerkleinsten

Und in Mahlis will man noch mehr. „Wir wollen eine Pädagogin hinzuziehen und noch eine Bambini-Feuerwehr für die jüngeren Kinder anbieten“, kündigt Holger Oehmichen an. Außerdem wolle man sich bemühen, Nachwuchs-Mitglieder auch aus den Nachbarorten ohne eigene Wehr zu gewinnen.

Zum Auftakt wurden die Kinder mit Mundschutz in Feuerwehr-Optik ausgestattet. Quelle: Jana Brechlin

Bei regelmäßigen Diensten, Ausflügen oder Wettkämpfen sollen die Kinder und Jugendlichen als Gruppe zusammenwachsen und nachhaltig für das Ehrenamt in der Feuerwehr begeistert werden. „Wir wollen Disziplin und ein gutes Miteinander vorleben. Die Kinder sollen sich gegenseitig unterstützen. Und natürlich lernen sie ganz viel zur Feuerwehr, aber auch Erste Hilfe oder Knotenkunde“, beschreibt Diana Geißler.

Grüße aus den Nachbarorten

Glückwünsche zum geglückten Neustart in Mahlis kamen auch von den Jugendwehren aus Wermsdorf und Oschatz. Außerdem waren Bürgermeister Matthias Müller ( CDU), Hauptamtsleiterin Katja Hannß und der stellvertretende Gemeindewehrleiter Reiner Kutzsche dabei und lobten die Initiative der Ortswehr. „Wir freuen uns als Gemeinde sehr darüber.

Bürgermeister will wiederkommen

Es passiert nicht so oft, dass eine Jugendwehr neu entsteht und gleich so viele Mitglieder hat“, sagte Matthias Müller und kündigte an, die Gruppe in einigen Monaten wieder zu besuchen, um zu schauen, was die Kinder bis dahin gelernt haben. Insgesamt hat die Freiwillige Feuerwehr Mahlis 64 Mitglieder, die Hälfte davon gehören zur aktiven Gruppe.

Von Jana Brechlin