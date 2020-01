Geglückter Neustart im Altersheim

Wermsdorf

Im Alter einen Neuanfang hat Herta Bäther erlebt. Die gebürtige Glossenerin kam vor vier Jahren mit damals 81 Jahren als erste Bewohnerin in das neue Seniorenheim „ Hubertushof“ nach Wermsdorf. „Seitdem ist sie hier richtig aufgeblüht“, sagt ihre Schwester Waltraud Gebauer. Aus diesem Anlass richtete sie „zum Vierjährigen“ eine kleine Feier aus – auch um sich bei den Mitarbeitern des Hauses für deren Einsatz zu bedanken.

Stark eingeschränkt nach OP

Waltraud Gebauer kommen immer noch die Tränen, wenn sie an den Zustand ihrer Schwester vor über vier Jahren denkt: „Nach einer Operation lag sie in ihrer Wohnung in Oschatz nur noch im Pflegebett. Sie konnte keinen Schritt mehr gehen und uns wurde prophezeit, dass sie nie wieder laufen könne.“ Sie habe sich daraufhin auf die Suche nach einem Pflegeheim gemacht. Weil sie unweit ihrer eigenen Wohnung in Wermsdorf das neue Haus des Internationalen Bildungs- und Sozialwerkes beim Entstehen beobachten konnte, sei das ihre Wunschadresse gewesen, und schließlich konnte Herta Bäther am 7. Januar 2016 als erste Bewohnerin ihr Zimmer beziehen. „Seitdem sind wir praktisch Nachbarinnen und ich kann meine Schwester jeden Tag besuchen“, freut sich Waltraud Gebauer.

Wieder eigene Schritte möglich

Mehr noch freue sie die Entwicklung der einstigen Patientin, die mittlerweile mit Rollator an der Seite der Pflegekräfte von ihrem Zimmer bis in den Gemeinschaftsraum gehen kann. Herta Bäther malt, singt im Chor und engagiert sich im Heimbeirat. „Das ist den lieben Pflegern und Therapeuten hier zu verdanken und für uns eine große Freude“, so Waltraud Gebauer. Sie fühle sich sehr wohl hier und nehme gerne am Leben im Heim teil, bestätigt ihre Schwester. „Das sind alles ganz liebe Menschen, wie eine Familie“, sagt die heute 85-Jährige.

Wie eine Familie

Bei den Mitarbeiterinnen von Pflege, Sozialem Dienst, Küche oder Verwaltung kommt das Lob gut an. „Wir sind hier alle richtig zusammengerückt“, bestätigt Wohnbereichsleiterin Iris Metzner, „das hat tatsächlich etwas von einer Familie.“ Ziel sei es, dass sich alle im ’ Hubertushof’ wohlfühlen, man nehme Anteil am Leben der anderen, meistere Tiefen gemeinsam und freue sich über gute Tage und Fortschritte.

Eindruck von Besuchern

„Bewohner wie Frau Bäther tragen viel dazu bei, dass es im Heim so harmonisch zugeht“, unterstreicht Leiterin Jana Berentzik, „sie bringt sich gerne ein und ist eine Bereicherung für uns.“ Auch ihre Schwester Waltraud Gebauer sei mittlerweile weit mehr als ein regelmäßiger Gast. „Sie bringt Ideen mit und unterstützt uns auch oftmals bei Veranstaltungen und dergleichen.“ Für die Wermsdorfer Seniorin eine Selbstverständlichkeit. Sie wolle schließlich, dass sich nicht nur ihre Schwester, sondern alle im Haus wohlfühlen. „Wenn man hierher kommt, merkt man, dass es den Bewohnern wie den Mitarbeitern gut geht“, beschreibt Waltraud Gebauer.

Von Jana Brechlin