Geheimtipp Leubener Scheunenadvent

Leuben

Es ist 3. Advent. Die Vorfreude und der Stress bis zum Fest wachsen. Auch in Leuben und bei den Mitgliedern des Schlossvereins ist das so. Dennoch haben sie Zeit gefunden, die jüngste Tradition im Ort – Scheunenadvent – fortzusetzen. Als Marion und Leo Schönberg von Sahr das örtliche Schloss erwarben, bescherte das den Leubenern nicht nur neue Schlossherren, sondern auch diese neue Veranstaltung.

Händler und Direktvermarkter vor Ort

„Das ist ein echter Geheimtipp und richtig gemütlich“, erklärte ein älterer Herr seiner Begleiterin. Gegenüber der inzwischen immer majestätischer werdenden Schlossanlage haben Verein und Besitzerfamilie in einem der Nebengebäude alles festlich hergerichtet. Händler und Direktvermarkter wie Andrea Reinhardt mit ihrer Alpaka-Farm oder die von Sahrs mit Produkten vom Dahlener Schlossrind wecken das Interesse der Besucher. Aber auch Kunsthandwerkliches wird angeboten. Ein Bücherbasar lädt zum Stöbern ein. Ein echtes Zugpferd ist die Tombola mit ihren rund 200 lukrativen Gewinnen. Ihr Erlös kommt der Arbeit des Schlossvereins zu Gute. Auch an eine Bastelecke wurde gedacht, wo Kinder zum Beispiel lustige Schneemänner aus Papier herstellen können. Betrieb herrscht auch an den Tischgruppen, wo sich mancher der Einwohner der Region mit bekannten trifft und dabei weihnachtliches Backwerk genießt.

Am Montag rollten die ersten Umzugsautos

Mittendrin sind auch Marion und Leo Schönberg von Sahr mit ihren Kindern. Sie nehmen sich Zeit für Gespräche, obwohl bei ihnen gerade großer Stress herrscht. Die Familie hatte sich nach Erwerb des Schlosses in diesem Jahr das Weihnachtsfest vorgenommen, in den historischen Bauwerk feiern zu können. Am Montag rollten die ersten Umzugsautos an. Zwar fehlten noch manche Türgarnitur und auch Tür, aber irgendwie wird es. „Ich bin optimistisch“, erklärte Marion Schönberg von Sahr lachend, als sie nach dem Einzugstermin im Schloss gefragt wurde. Viele, so auch der Vorsitzende des Leubener Schlossvereins Marek Schurig, hatten nicht daran geglaubt, dass die Familie das schaffen würde. Deshalb hat er sogar um einen großen Weihnachtsbaum für die Familie für ihr erstes Weihnachtsfest auf Schloss Leuben gewettet. „Die Wette habe ich nun verloren. Macht nichts, der Baum ist schon besorgt“, so Schurig.

Von Bärbel Schumann