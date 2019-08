Wermsdorf

Die Sperrung ist passé, der Weg jetzt eben und ohne Stolperkanten: Am Freitag erfolgte die Abnahme des Gehweges in der Oschatzer Straße in Wermsdorf. Ab der Kurve zur Clara-Zetkin-Straße bis in Höhe des Pflegeheimes wurde dieser von der Mutzschener Baufirma Wilhelm auf beiden Seiten erneuert. Rund 94 000 Euro wurden dafür investiert, 75 Prozent erhielt die Gemeinde als Fördermittel aus dem Leaderprogramm. Die alten Waschbetonplatten sind jetzt Betonpflaster und Natursteinborten gewichen.

Dank von Anwohnerin

Zur Abnahme am Freitag kamen neben Vertretern von Gemeinde und beteiligten Firmen auch die Leiterin des Seniorenheimes „Hubertushof“ Jana Berentzik und Anwohnern Waltraud Gebauer. Letztere hatte noch im Frühjahr den alten Fußweg kritisiert und gefordert, dass vor allem im Hinblick auf die vielen älteren Wermsdorfer, die hier mit Rollatoren unterwegs sind, eine Verbesserung her muss. Nun nutzte Waltraud Gebauer die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken: „Der Fußweg ist spitze geworden, dass ist für uns Ältere ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.“ Weil man auf Fördermittel gewartet habe und sich mit dem Breitbandausbau abstimmen wollte, sei es erst später zum Bau gekommen, sagte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). „Sonst hätten wir komplett mit Eigenmitteln bauen müssen, aber das Geld können wir jetzt an anderer Stelle einsetzen.“ Bauamtsleiter Thomas Keller wies darauf hin, dass seit Eröffnung des Seniorenheimes 2016, auch schon einiges passiert sei. „Wir haben bereits den Parkplatz gebaut und die Bushaltestellen beidseitig barrierefrei angelegt“, sagte er.

Beleuchtung folgt

Um die vorgeschriebene Gehwegbreite einzuhalten, sei die Straße jetzt in Höhe der alten Schmiede schmaler, so Müller. Das solle nun, da die Strecke nur noch Gemeindestraße ist, verkehrsberuhigend wirken. Noch sind am 170 Meter langen neuen Gehweg die alten Straßenlaternen in Betrieb, weil derzeit keine neuen Masten geliefert werden können. Im Oktober werde die Beleuchtung dann ausgetauscht, kündigte der Bürgermeister an. Kosten dafür: 20 000 Euro – ebenfalls zu Dreivierteln über Leader gefördert.

Von Jana Brechlin