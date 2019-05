Wermsdorf

Wer vom Seniorenheim „Hubertushof“ in Wermsdorf Richtung Clara-Zetkin-Straße läuft und nicht erst die Fahrbahn überqueren will, muss gut zu Fuß sein. Eine Erneuerung des Gehweges ist schon länger im Gespräch, bisher ist an der Holperpiste aber noch nichts passiert. Waltraud Gebauer ärgert das. „Schon vor zwei Jahren wurde davon gesprochen, dass hier etwas gemacht werden soll“, erinnert die Wermsdorferin, „wer mit dem Rollator oder Rollstuhl unterwegs ist – und davon gibt es im Seniorenheim schließlich einige Menschen, der kommt hier nur ganz schlecht vorwärts.“

Gefährliche Querung

Die Straße erst zu überqueren, sei für viele Ältere, die nicht mehr schnell gehen könnten, wegen des Verkehrs zu gefährlich. Deshalb würden die meisten auf der „Heimseite“ den Fußweg nutzen. „Hier hat es sogar schon Stürze gegeben“, weiß Waltraud Gebauer und fordert: „Es wird höchste Zeit, dass sich hier etwas tut.“

Fördermittel und Breitbandausbau koordinieren

Im Wermsdorfer Gemeindeamt ist man sich des Problems bewusst. „Frau Gebauer hat völlig Recht“, muss Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) einräumen. Tatsächlich hätte man den Gehweg gerne schon eher in Angriff genommen, letztlich habe man auf die Fördermittel warten müssen und dann sei der absehbare Start des Breitbandausbaus hinzugekommen. „Das musste miteinander koordiniert werden, um effektiv mit dem Geld umzugehen. Wir wollten vermeiden, dass Straßen oder Wege unnötig aufgerissen und dann wieder repariert werden müssen“, so Müller.

Leistungen sind ausgeschrieben

Mittlerweile seien die Leistungen für den Gehweg aber ausgeschrieben, die Submission ist nächste Woche und der Bau in den Sommerferien geplant. „So lange muss ich die Wermsdorfer und vor allem die Senioren noch um Geduld bitten. Danach steht allen ein neuer, gut zu benutzender Fußweg zur Verfügung“, kündigt er an.

Von Jana Brechlin