Geistige Brandstiftung in Oschatz

Oschatz

Die Zeugen Jehovas sind vielen Menschen außerhalb dieser Glaubensgemeinschaft ein Dorn im Auge. Begründet wird das zum Beispiel damit, dass sie staatliche Autoritäten grundsätzlich ablehnen. In der nationalsozialistischen Diktatur wurden die Bibelforscher, wie sie sich selbst nennen, gnadenlos verfolgt. Und auch in der DDR wurden sie gesellschaftlich ausgegrenzt und intensiv überwacht. Erst nachdem die Glaubensgemeinschaft im Jahr 2009 auch in Sachsen als Körperschaft öffentlichen Rechts anerkannt wurde, zog so etwas wie Normalität ein.

Acht Brandanschläge und Drohbriefe

In Oschatz haben die Mitglieder der Religionsgemeinschaft jedoch nicht ihren Frieden gefunden – leider. Nach insgesamt acht Brandanschlägen auf ihren Königreichssaal und wiederholten Drohbriefen geben die Zeugen Jehovas jetzt auf und kehren der Döllnitzstadt den Rücken. Schweren Herzens haben sie sich zu diesem Schritt entschlossen – eine nachvollziehbare Entscheidung. Dass es so weit kommen musste, ist der eigentliche Skandal. Denn hier zeigt sich ganz offen, wohin eine intolerante und feindselige Einstellung gegenüber einer Minderheit führen kann. Das sollten sich diejenigen vor Augen führen, die bei jeder Gelegenheit Andersdenkende mit ihrem lodernden Hass überschütten. Das ist nichts anderes als geistige Brandstiftung.

Von Frank Hörügel