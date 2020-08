Gelbe Bänder in Oschatz und Umgebung weisen auf Schulanfänger hin

Oschatz/Collm-Region

In knapp 14 Tagen beginnt die Schule. Seit Jahren erinnern Mitglieder der Verkehrswacht Oschatz und Beamte des Oschatzer Polizeireviers Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer daran. „ Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger, es ist bei ihnen also besondere Vorsicht geboten“, so Andreas Krusche vom Polizeirevier Oschatz. An mehreren markanten Stellen in Oschatz und der Collm-Region bringen sie gemeinsam die gelben Banner an, auf denen für die Problematik sensibilisiert wird. Rund 40 davon werden in Oschatz, Zschöllau, Altoschatz, Lonnewitz, Mügeln, Schweta, Neusornzig, Wermsdorf, Calbitz, Dahlen, Cavertitz, Treptitz und Schönnewitz aufgehängt. Zur Schulwegsicherheit im Vergleich mit anderen Gefahren äußerte sich jüngst der Grünen-Politiker Boris Palmer. „Statistisch gesehen ist der Schulweg für die Kinder gefährlicher als das Infektionsrisiko durch das Coronavirus“, sagte er in der ARD-Sendung „maischberger“.

Von Christian Kunze