All denen, den der Begriff „Gänsemügeln“ etwas sagt, aber die nicht wissen, was es damit auf sich hat, hilft Günther Schwarze vom Rosenhof auf die Sprünge. Weil die Pension 25 und er selbst in diesem Jahr 70 Jahre alt wird, hat er seinen Gänsebrunnen, der die Geschichte plastisch erzählt, nun vollendet.