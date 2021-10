Oschatz

In den vergangenen Tagen erreichten die Stadt drei Fördermittelbescheide. So wird Geld für den Bau der Ortsdurchfahrt Leuben bereitgestellt. Das Projekt geht jetzt in die Umsetzung. Einen weiteren Bescheid gab es für das Einsatzleitfahrzeug der Oschatzer Feuerwehr. Außerdem gab es einen positiven Bescheid für die Nachförderung des Bades. Die Zwischenfinanzierung, die die Stadt machen musste, löst sich damit auf.

Von Hagen Rösner