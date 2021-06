Geld zu verteilen: Cavertitzer werben für Ideen

Cavertitz

Das Geld ist da, jetzt werden Ideen gesucht: In Cavertitz wird die Werbetrommel gerührt für Privatleute, die ihre Pläne auf dem Land mit EU-Fördermitteln umsetzen wollen. Carsten Graf vom Regionalmanagement Sächsisches Zweistromland-Ostelbien, das die Subventionen über das Leaderprogramm weitergibt, appellierte an die Mitglieder des Gemeinderates, mögliche Interessenten zu ermutigen, ihre Anträge zu stellen. „Sie sind diejenigen, die das in die Breite tragen“, sagte er.

Familien, die Wohnraum nutzbar machen möchten, Unternehmer, die ihre Angebot erweitern wollen oder Vereine sowie Institutionen, die Ideen haben, können den Sommer nutzen, um ihre Vorstellungen zu Papier zu bringen. „Der nächste Aufruf startet am 13. September“, blickte Graf voraus. Dann können wieder Anträge eingereicht werden, die anschließend auf ihre Förderfähigkeit überprüft werden.

Oschatz kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grundsätzliches Ziel des Programmes sei es, das Leben auf dem Land lebenswerter zu machen. Beantragt werden könne dafür Geld, um etwa leer stehende Gebäude wieder nutzbar zu machen, nannte Graf ein Beispiel. Auch Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge, Maschinen für Betriebe oder Vereinsaktivitäten kämen infrage.

Seit 2014 habe man fast 20 Millionen Euro in die Region geholt, die von Mügeln und Naundorf im Süden bis Beilrode im Norden und westlich von Mutzschen bis nach Strehla im Osten reicht. Zuletzt habe man im Mai abermals 4,7 Millionen Euro zugewiesen bekommen, die bis Juni 2022 bewilligt werden müssen. Dafür brauche man nun Antragsteller. Innerhalb eines Jahres so viel Geld zu verteilen, sei absolut sportlich, räumte Carsten Graf ein. „Wir nehmen die Herausforderung an. Wir haben das Geld bisher fast zu 100 Prozent in der Region gehalten“, unterstrich er.

Der Regionalmanager rief die Cavertitzer Gemeinderäte dazu auf, auch in ihren Orten über dieses Angebot zu informieren. Wer konkrete Fragen habe, könne sich jederzeit an ihn wenden. „Wir beraten die Antragsteller auch und begleiten den ganzen Prozess“, sagte er.

Wie es mit Zuschüssen aussieht, wenn privater Wohnraum geschaffen wird und Häuslebauer dabei viele Arbeiten in Eigenleistungen übernehmen, wollte Ratsmitglied Florian Stehl (CDU) wissen: „Ist das bezifferbar?“ Die Regelungen dafür seien genau definiert, so Graf. Eigenleistungen würden aus dem Gesamtbudget herausgerechnet. „Das Material wird gefördert, die Arbeit jedoch nicht.“

Er warb um Verständnis, dass der Prozess auch Zeit brauche. Zunächst würden die eingereichten Projekte durch das Regionalmanagement geprüft, anschließend bewerte das regionale Entscheidungsgremium diese. Bei einem positivem Votum gehen die Unterlagen dann an das Landratsamt, das schließlich über den Förderantrag entscheidet. Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) betonte, in den vergangenen Jahren hätten neben privaten Bauherren auch Kirchen in der Gemeinde von Zuschüssen aus dem Leaderprogramm profitiert. „Und wir waren auch mit kommunalen Projekten vertreten“, sagte sie und verwies auf die Straßenbeleuchtung oder den Spielhügel an der Kita Cavertitz.

Kontakt Carsten Graf 034362 379900 oder post@zweistromland-ostelbien.de

Von Jana Brechlin