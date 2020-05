Geldpreise für Hubertusburger Jugendfriedenspreis

Wermsdorf

Endspurt für kreative Köpfe und junge Denker: Der Freundeskreis Schloss Hubertusburg bereitet aktuell die 8. Hubertusburger Friedensgespräche vor und lobt dazu erneut den Jugendfriedenspreis aus. Bis zum 10. Juli können Jugendliche ihre Beiträge dazu einreichen.

Wertung in zwei Altersgruppen

Der Wettbewerb, der zum 6. Mal durchgeführt wird, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedenszeichen“. Die Teilnehmer seien aufgerufen, sich mit ihren Gedanken und Ideen dazu zu melden, lädt Wolfgang Köhler, Vorsitzender des Freundeskreises, ein. Ausgewertet werden die Arbeiten in zwei Altersgruppen, von 12 bis 15 und von 16 bis 18 Jahren. Die drei besten Projekte erhalten Geldpreise.

Freie Wahl der Mittel

„Die Jugendlichen sind völlig frei bei der Wahl der Mittel“, versichert Köhler. „Wir hatten schon viele Bilder und Kurzgeschichten, aber auch Lieder, Gedichte und Skulpturen im Wettbewerb und sind natürlich gespannt, was uns dieses Jahr erwartet.“ Auch Filme oder Hörbeiträge seien möglich. Man überlasse es den Teilnehmern selbst, ob sie sich einzeln oder in Gruppen am Wettbewerb beteiligen möchten.

Ministerpräsident ist Schirmherr

Auch wenn derzeit Veranstaltungen nur eingeschränkt möglich seien, gehe man davon aus, dass die 8. Hubertusburger Friedensgespräche mit der Verleihung des Jugendfriedenspreises wie geplant am 19. September stattfinden können. Die Schirmherrschaft dafür hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) übernommen.

Neue Wege für Veranstaltung

Alle Arbeiten der Wettbewerbsteilnehmer werden im Rahmen der Tagung ausgestellt. Die Preisträger bekommen dabei die Gelegenheit, ihre Beiträge dem Publikum vorzustellen. Außerdem gelte für alle, die sich am Jugendfriedenspreis beteiligen, kostenloser Eintritt zu den Friedensgesprächen, so Wolfgang Köhler. Mit der Veranstaltung in diesem Jahr bestreitet der Freundeskreis Hubertusburg neue Wege. Erstmals ist dafür nur ein Tag angesetzt. Damit wolle man verschiedene Generationen zusammenbringen und noch mehr Gelegenheit zum Austausch bieten, so die Begründung.

