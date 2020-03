Gelungene Premiere für Oschatzer Anti-Corona-Disco

Oschatz

Kerstin Ott zum Auftakt: Ihr Hit „Regenbogenfarben“, gewählt von Heike Oehler aus Oschatz, ist erster Wunschtitel in Stefan Bräuers Anti-Corona-Disco.„Die Aktion ist super“, sagt sie.

Fenster offen, Balkone voll und endlich mal wieder ein Lächeln in den Gesichtern der Oschatzer. Herbert Grönemeyer, Roland Kaiser, Keimzeit, aber auch Rammstein standen auf der Wunschliste – fremdsprachige Titel kaum. „Nach der großen Resonanz werde ich jede Woche in der Corona-Zeit weitermachen“, sagt Bräuer.„Musik liegt in der Oschatzer Luft“ überschreibt Bräuer seine Idee – und wer die Musik nicht selbst hörte, klinkte sich via Facebook zum mithören ein. Bernd Schmidt aus Leuben beispielsweise verteilte Lob und appellierte augenzwinkernd an Balkontänzer: „Bitte zwei Meter Abstand halten.“ Mitsingen, Mittanzen, Bilder davon hochladen, alles erlaubt, trotz Kontaktsperre. Für letzteres stellte Bräuer den ersten fünf gar eine Flasche Sekt in Aussicht. Geteilt wurde die Aktion indes auch von Janusz Pawul aus Polen, einem Moderationskollegen Stefan Bräuers beim Europamarathon in Görlitz, der seit 2004 jährlich im Juni stattfindet, für dieses Jahr aber bereits wegen der Corona-Ereignisse abgesagt worden ist, wie von Stefan Bräuer zu erfahren war.

Ein Video auf www.lvz.de/Region/ Oschatz

Von Christian Kunze