Gelungener Freibadstart in Oschatz

Am 30. Mai startete unter Hygieneauflagen die Freibadsaison im Platschbad. „Trotz des durchwachsenen Wetters haben bis zum zurückliegenden Donnerstag 330 Gäste unser Freibad besucht. Es gab sehr gute Tage wie zum Beispiel Dienstag, den 2. Juni mit über 100 Besuchern, aber auch Tage, an denen aufgrund der Wettersituation keine Besucher begrüßt werden konnten, etwa am vergangenen Mittwoch und Donnerstag“, so die Marketingverantwortliche des Badbetreibers Oschatzer Freizeitstätten GmbH, Claudia Werner auf Nachfrage.

Neu für die Wasserratten ist in diesem Jahr ein Wasserspielplatz, dessen Elemente, passend zur Gartenstadt, an Blumen erinnern.Die bisherigen Bad-Gäste wurden durch das Personal sowie mehrere Aushänge über die geltenden Hygienemaßnahmen belehrt. „Die Umsetzung der Hygienevorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie funktioniert weitestgehend reibungslos. In Einzelfällen, etwa bei dem ein oder anderen Jugendlichen, mussten wir in Gesprächen noch ausdrücklicher auf deren Einhaltung hinweisen“, erklärt Claudia Werner.

Einschränkungen bis Ende Juni

Das geforderte und ausgearbeitete Hygienekonzept umfasst unter anderem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im geschlossenen Eingangsbereich, Abstandsregelungen und die regelmäßige Desinfektion aller Griffflächen. Um den Aufwand dafür möglichst gering zu halten, bleiben der Drei-Meter-Sprungturm und der Fünf-Meter-Sprungturm gesperrt. All das und die coronabedingte Begrenzung der Besucherzahl auf 150 und der Einlass von Kindern unter 10 Jahren ausschließlich in Begleitung eines Erwachsenen gilt vorerst bis 29. Juni 2020.

Für dieses Wochenende und die folgenden Tage sind zwar Gewitter, aber ebenso Temperaturen bis zur 30-Grad-Marke und darüber hinaus vorhergesagt. Gut möglich also, dass die Besucherzahl noch einmal deutlich ansteigt.

Von Christian Kunze