Gemeinde Cavertitz ermöglicht Martinstagsfeiern auch mit neuen Auflagen

Cavertitz

Der Martinstag steht vor der Tür, doch die aktuelle pandemische Lage gestaltet die Planung teilweise schwierig.

Programm im Freien

Die Kirchgemeinde in Lampertswalde setzt deswegen auf ein Programm, das vollständig draußen im Freien stattfindet. Die Festlichkeiten beginnen mit dem traditionellen Lampion- und Fackelumzug am 11.11. um 18 Uhr am Sportplatz. Von dort aus ziehen die Kinder mit ihren Laternen durch den Schlosspark. „Wenn es die neuen Corona-Regeln erlauben, wird der Umzug von der Blaskapelle des Musikvereins Lampertswalde begleitet“, so Monika Turowski. Als Inhaberin des Burgcafés Lampertswalde und Mitglied des Kulturvereins „Schätze und Plätze“ e.V. sorgt sie für ein kleines Verpflegungsangebot im Anschluss an den Umzug. Im Schlosspark dürfen sich Teilnehmende auf eine Aufführung der Martinslegende freuen. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig.

Feier in der Kirche

Der Umzug in Cavertitz findet dieses Jahr aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens jedoch nicht statt. Um den Kindern dennoch den Martinstag sowie die Geschichte und Bräuche näherzubringen, organisiert das Kinderhaus „Zur Sonnenuhr“ eine kleine Feier um 13 Uhr in der Cavertitzer Kirche. Auch dort gibt es ein Schauspiel zum Martinstag zu sehen. „Auf das Teilen der Martinshörnchen werden wir, sofern es die Corona-Regeln erlauben, nicht verzichten“, so Grit Bauer, Leiterin des Horts. Auch andere Kinder sind herzlich zur Veranstaltung eingeladen, Interessierte sollten sich zuvor jedoch telefonisch beim Kinderhaus „Zur Sonnenuhr“ melden.

Für beide Veranstaltungen gilt die aktuellen Corona-Schutz-Verordnung. Teilnehmende werden um deren Einhaltung gebeten.

Von Fabienne Küchler