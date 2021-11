Naundorf

Um die Weiterentwicklung der Gemeinde zu fördern, wurden vom Gemeinderat Naundorf kürzlich einige Projekte in die Haushaltspläne für 2022 und 2023 aufgenommen.

Gute Neuigkeiten für Kitas: die Kindertagesstätte Salbitz darf sich im Zuge der Förderung neue Außenspielgeräte anschaffen, während die Kindertagesstätte Naundorf nun ihre Heizungsanlage hinsichtlich des Energieverbrauchs sanieren kann. Außerdem wurde die Modernisierung der Küche in der Begegnungstätte Gastewitz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Im Tourismussektor ist indessen für das Alte Renaissanceschloss in Hof die Erarbeitung eines neuen Nutzungskonzepts vorgesehen. Auch das touristische Potenzial der Schloss- und Parkanlage am Jahnatalradweg soll durch Info- und Präsentationstafeln sowie einen Rastplatz erweitert werden. Die Kosten für die Umsetzung dieser Projekte betragen insgesamt 75 546 Euro; mit der LEADER-Förderung im Sächsischen Zweistromland-Ostelbien beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde voraussichtlich auf circa 17 500 Euro.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es wurden jedoch nicht nur neue Projekte in künftige Finanzpläne aufgenommen, sondern auch eine Änderung zu geplanten Ausgaben im diesjährigen Haushaltsplan genehmigt. Um der großen Nachfrage nach Eigenheimbauplätzen entgegenzukommen, kauft die Gemeinde nun nicht wie geplant ein, sondern zwei Grundstücke in Hof. Die zusätzlichen Kosten in Höhe von 35 000 Euro sollen über Mehrerträge bzw. -einzahlungen abgedeckt werden.

Von Fabienne Küchler