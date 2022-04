Hof

In ihrer Sitzung am Donnerstag vergaben die Naundorfer Gemeinderäte die beiden Aufträge für das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Hofer Wehr. Fahrgestell und Fahrzeugaufbau einerseits und technische Beladung andererseits waren – wie es gängige Praxis ist – getrennt ausgeschrieben worden. Insgesamt wird das HLF rund 450 000 Euro kosten.

In der Begründung der Beschlüsse verwies Bürgermeisterin Cathleeen Kramm (parteilos) auf den 2019 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan und den ein Jahr später gefassten Grundsatzbeschluss zum Beschaffen dieses Fahrzeuges.

Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Ausstattung mit Gerät zur technischen Hilfeleistung ergibt sich demnach aus der Nähe der Hofer Wehr zu B 6 und B 169 sowie zur Bahnstrecke Riesa-Chemnitz.

Europaweit ausgeschrieben

Die europaweite Ausschreibung war am 24. Februar veröffentlicht worden. Dabei hatte sich die Gemeinde – ebenso wie bei der Auswertung der Angebote – Unterstützung durch die Auftragsberatungsstelle Sachsen zugesichert. „Ausgeschrieben wurden“, so erläuterte es die Bürgermeisterin, „Leistungen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beziehungsweise gültiger Normen.“ Daneben seien einige feuerwehr- und sicherheitstechnische Ergänzungen als Option geprüft worden.

Für das Los Fahrgestell und Aufbau lagen bei der Submission am Montag zwei Angebote vor. Dabei habe man sich unter anderem für einen Abbiegeassistenten, ein Totwinkelassistenzsystem sowie eine Rückfahrkamera mit Tonübertragung als „Extra“ entschieden. Die Räte vergaben dieses Los an die in Luckenwalde ansässige Firma Rosenbauer auf ihr Angebot über rund 350 000 Euro.

Leipziger Firma liefert Zuladung

Für die technische Zuladung seien drei Angebote eingegangen. Bei der Prüfung habe sich herausgestellt, dass eine Firma nicht den ausgeschriebenen Spreizer angeboten habe. Auf Nachfrage habe sie eingeräumt, diese Leistung nicht anbieten zu können, weshalb sie aus dem Verfahren ausgeschlossen worden sei. Als wirtschaftlichstem Bieter erteilten die Räte für dieses Los der Firma Brandschutztechnik Leipzig den Zuschlag. Sie bietet die Leistung für 106 655 Euro an.

„Unsere Kostenschätzung lag in Summe bei 400 000 Euro. Da der Landkreis die Fahrzeuganschaffung mit einem Festbetrag fördert, müssen wir einen höheren Eigenanteil schultern“, erläuterte die Bürgermeisterin. Zudem sei es nicht gelungen, eine Sammelbeschaffung auf die Beine zu bekommen. In diesem Fall hätte der Freistaat weitere 20 Prozent der Kosten übernommen. Möglicherweise fahre man mit der Bestellung eines „eigenen“ Fahrzeuges jetzt angesichts der allgemeinen Preisentwicklung aber immer noch günstiger als bei künftigen Sammelbeschaffungen.

Von Axel Kaminski