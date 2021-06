Nach einem Streit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund will die Gemeinde Wermsdorf den Schulhort im Ort in Zukunft selbst betreiben. Eine Entscheidung dazu soll nun der Gemeinderat fällen.

Gemeinde will Wermsdorfer Hort übernehmen

Gemeinde will Wermsdorfer Hort übernehmen

Kostenlos bis 06:55 Uhr Gemeinde will Wermsdorfer Hort übernehmen